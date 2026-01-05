Uganda interzice transmisiunile în direct, înainte de alegeri. Ce vrea să ascundă guvernul lui Museveni

Guvernul Ugandei a anunțat luni că va interzice difuzarea în direct a revoltelor, a procesiunilor ilegale și a altor incidente violente, în contextul pregătirilor pentru alegerile prezidențiale programate pe 15 ianuarie.

Președintele Yoweri Museveni, aflat la putere de peste 40 de ani, va candida pentru un nou mandat, confruntându-se cu Bobi Wine, artist devenit politician, în vârstă de 43 de ani.

Ministerul Informațiilor, Comunicațiilor și Tehnologiei din Uganda a precizat într-un comunicat: „Transmiterea în direct sau prin streaming a revoltelor, a procesiunilor ilegale sau a incidentelor violente este interzisă, deoarece poate amplifica tensiunile și răspândi panică”.

Pe lângă interdicția difuzării în direct, ministerul a restricționat și răspândirea oricărui conținut pe care îl consideră „incitant, plin de ură sau violent”. Autoritățile au folosit anterior termenul de „revoltă” pentru a descrie protestele împotriva guvernului.

În pregătirea alegerilor, sute de susținători ai opoziției au fost reținuți de autorități. În 2021, mai mult de 50 de persoane și-au pierdut viața în timpul reprimării susținătorilor lui Bobi Wine, care au acuzat atunci guvernul că a fraudat alegerile, acuzație pe care Museveni a negat-o.

Museveni, care a venit la putere în 1986 după conducerea unui război de gherilă de cinci ani, este al treilea cel mai longeviv lider din Africa.

În fața alegerilor din ianuarie, guvernul său continuă să se bazeze pe forțele de securitate pentru a menține ordinea în fața opoziției.

Organizații pentru drepturile omului și critici din plan internațional au acuzat în mod constant forțele de securitate ale guvernului de torturarea și intimidarea oponenților politici pentru a păstra controlul asupra puterii.

Amnesty International a emis luni o declarație conform căreia „forțele de securitate din Uganda au lansat o campanie brutală de reprimare împotriva susținătorilor lui Wine în perioada premergătoare alegerilor, supunându-i la arestări arbitrare, bătăi și tortură”.

Purtătorii de cuvânt ai guvernului și ai poliției nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii referitoare la această declarație.

Un alt politician important din opoziție, Kizza Besigye, rămâne în închisoare de mai bine de un an, fiind acuzat de trădare. El a negat toate acuzațiile.

În contextul alegerilor din 15 ianuarie, tensiunile rămân ridicate între susținătorii președintelui Museveni și ai opoziției, iar măsurile de restricție asupra mass-media reflectă preocuparea guvernului față de răspândirea rapidă a informațiilor despre incidente violente.