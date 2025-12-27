SUA au găsit o țară dispusă să preia migranții ilegali deportați. Primii 75...

Statul Palau va accepta până la 75 de migranți ilegali deportați de SUA în schimbul a 7,5 milioane de dolari, deoarece națiunea cu 18.000 de locuitori invocă lipsa forței de muncă, potrivit Fox News.

Palau a încheiat un acord cu SUA pentru a accepta până la 75 de deportați din SUA în schimbul unui ajutor extern în valoare de 7,5 milioane de dolari.

Acordul va permite „cetățenilor din țări terțe” care nu au fost niciodată acuzați de vreo infracțiune să locuiască și să muncească în națiunea din Pacific, care are o populație de aproximativ 18.000 de locuitori, conform anunțurilor de miercuri ale biroului președintelui Surangel Whipps Jr. și ale Ambasadei SUA din Koror.

„Statele Unite apreciază profund cooperarea Palau în aplicarea legilor americane privind imigrația, care rămâne o prioritate maximă pentru administrația Trump”, a declarat Ambasada SUA din Koror într-un comunicat. „În acest sens, Statele Unite au acordat 7,5 milioane de dolari pentru a răspunde nevoilor serviciilor publice relevante din Palau”, se mai afirmă în document.

Acordul a fost oficializat printr-un memorandum de înțelegere, Palau invocând deficitul de forță de muncă drept motivație principală.

„Palau și Statele Unite au semnat un memorandum de înțelegere care permite unui număr de până la 75 de cetățeni ai unor țări terțe, care nu au fost niciodată acuzați de vreo infracțiune, să locuiască și să lucreze în Palau, contribuind la abordarea deficitului local de forță de muncă în ocupațiile necesare”, a declarat biroul Whipps într-un comunicat.

Administrația Trump va oferi, de asemenea, 6 milioane de dolari pentru a sprijini sistemul de pensii al funcționarilor publici din Palau, aflat în dificultate, și 2 milioane de dolari pentru noi inițiative de aplicare a legii, potrivit biroului lui Whipps.

Palau, o fostă locație de filmare pentru serialul reality TV de lungă durată „Survivor”, a beneficiat mult timp de sprijin din partea SUA și se bazează în mare măsură pe ajutorul extern, potrivit New York Post.

Conform Departamentului de Stat, în baza unui acord negociat în timpul administrației Biden, Washingtonul s-a angajat să ofere ajutor în valoare de 889 de milioane de dolari pe o perioadă de 20 de ani.

Pe măsură ce administrația Trump intensifică deportările în masă, multe țări au fost de acord să primească imigranți ilegali, inclusiv Uganda, Rwanda, Eswatini, Sudanul de Sud, Costa Rica, Panama și El Salvador.