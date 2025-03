Monden Paula Hrișcu, despre conversațiile cu Dumnezeu și compromisurile din muzică







Paula Hrișcu, artista de muzică populară, a dezvăluit în cadrul unui podcast faptul că ea vorbește cu Dumnezeu care o îndrumă. Aceasta a spus că se gândește să scrie o carte de rugăciuni.

Paula Hrișcu s-a ridicat din depresie prin rugăciune

Artista a povestit că s-a folosit de rugăciune pentru a depăși cele mai complicate momente din viața sa. ”Eu vorbesc cu Dumnezeu. Ca și cum vorbesc cu tine. Eu doar îi spun, povestesc, cu voce tare! Povestesc, plâng mă descarc, îmi recunosc greutățile. Eu m-am ajutat să mă ridic din depresie. Prin rugăciune. Eu am așa niște idei, întrebări, păreri. Rugăciunile care sunt scrise, sunt scrise de sfinți, apostoli.

De multe ori mă gândesc că alea sunt rugăciunile lor, noi de ce nu avem o rugăciune? Nu am scris încă vreo rugăciune. Mă rog cum simt eu să mă rog, am de gând să scriu eu așa cum simt eu. Fiecare suflet are trăirea lui, eu degeaba citesc un psalm scris de David, pentru că ala e psalmul lui, eu așa văd lucrurile câteodată.

Sunt unii psalmi, îmi plac mult. Într-unii mă regăsesc, în alții nu mă regăsesc. Cea mai curată rugăciune este spusă din sufletul tău. Sunt ca un lut în mâinile lui Dumnezeu, las muzica să iasă din mine și aia sunt eu! Dacă încerci să mă schimbi nu mai sunt eu. Câteodată ce iese din sufletul meu nici eu nu știu de unde vine. Aici Dumnezeu vrea să transmit un mesaj, las un mesaj și publicul a început să răsară”, a explicat ea.

Compromisul artistic, de neînțeles

Pe de altă parte, Paula Hrișcu a mai spus că nu înțelege exact de ce anumiți artiști fac un anume gen de muzică sau compromisuri și se îndepărtează de la ceea ce sunt ei. ”De ce nu suntem noi înșine? De ce nu cântăm așa cum simțim? De ce trebuie să copiem? Eu nu înțeleg asta cu cerutu! Că se cere… cine cere? Când de fapt noi suntem cei care oferim”, a explicat ea.