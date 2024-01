Georgiana Lobonț, acuzată că nu-și plătește datoriile. Artista a luat foc când a auzit

Georgiana Lobonț este una dintre artistele îndrăgite ale momentului. Artista are succes cu toate piesele pe care le scoate pe piață și face milioane de vizualizări pe Youtube. Dincolo de aceste realizări, vedeta are parte și de dezamăgiri. Una dintre ele are legătură cu finul ei, Armin Nicoară. Acesta o acuză pe cântăreață că nu și-a plătit datoriile.

Georgiana Lobonț, scandal cu Armin Nicoară

Cunoscuta artistă s-a trezit în centrul unui scandal de proporții. Ea a fost acuzată că nu își plătește datoriile față de colaboratori. Armin Nicoara făcut acest gest la adresa cântăreței chiar în timpul unei emisiuni în direct.

Cu toate că este este finul Georgianei, acest lucru nu l-a împiedicat pe fiul celebrului Petrică Nicoară să spună peste tot că nașa lui îi datorează o sumă de bani.

Afectată de acuzațiile care i se aduc

Armin Nicoara nu a ezitat să o sune pe cea care i-a fost nașa de cununie chiar în timpul emisiunii realizată de Cătălin Măruță. În direct, acesta i-a amintit cunoscute cântărețe că îi datorează bani.

După gestul făcut de acesta, îndrăgita artistă a răbufnit. Georgiana Lobonț le-a povestit fanilor din mediul online de situația dificilă prin care trece. Artista susține că nu este datoare niciunei persoane cu care a colaborat pe plan profesional. Mai mult, ea a precizat că vrea să rupă orice legătură cu finul ei.

Vedeta a precizat că melodia pentru care artistul îi cere acum o sumă de bani a fost compusă doar de ea.

„Piesa de pe canalul lui, Show, este creată de mine integral, așa cum el a creat prima noastră melodie folclorica. Suntem chit în tot ce am făcut! Este josnic și penibil că trebuie să mă justific aici, dar nu mă mai las călcată în picioare și daca este cazul o să ajung și pe alte cai să mă apar și să-mi cruț demnitatea și imaginea!”, a scris Georgiana Lobonț pe Instagram.

Georgiana Lobonț, conflict cu Vlăduța Lupău

În trecut, artista a mai fost implicată într-un scandal uriaș. În perioada respectivă, aceasta s-a certat cu Vlăduța Lupău, fiind acuzată că o copiază în activitatea artistică. Vlăduța Lupău este nașa copiilor Georgianei Lobonț.