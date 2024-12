EVZ Special Cum a ajuns Ceaușescu să spună: În țara asta, eu fac revoluții! Explicațiile lui Alex Mihai Stoenescu. Video







Alex Stoenescu este de acord că Ceaușescu a știut foarte bine că reformele pornite în URSS, aceste schimbări declanșate în sistemul lagărului socialist din Europa de către Gorbaciov, îl vor atinge și pe el, numai că el se considera deja fixat în istorie.

”Foarte pe scurt am să prezint un alt subiect. Ăsta este un subiect de psihiatrie sau de psihologie a Ceaușescu. El se considera creatorul Statului Socialist Român. El se considera cel omul care a emancipat poporul român sărac, ăla amărât care lucra în agricultură. A făcut industrie, deci el se prezenta ca marele reformator al României socialiste. El considera că statul socialist condus de el se află într-o continuitate ideologică, o continuitate de idei de la traci și până la el. De la daci încoace, poporul român așa și a dorit libertate, egalitate și un socialism ca ăsta pe care de abia acum, sub conducerea mea, a reușit. Prin statul socialist, poporul român a ajuns la idealul său de 2000 de ani”, ne aduce aminte Alex Stoenescu.

Eu sunt primul revoluționar al țării

”Ceaușescu tot le spunea ofițerilor: eu am făcut în țara, asta am dat muncitorilor de lucru, am creat fabrici, am dat produse, am dat lefuri, am creat intelectualitate… Deci el se prezenta ca un creator al statului, bună parte s-au făcut sub conducerea lui, nu putem nega (…)Deci revin la întâmplarea respectivă. Era în TAB cu ofițerii și le tot povestea ce a făcut la un moment dat, au discutat despre cine a preluat puterea, despre Iliescu despre Militaru… La un moment dat, unul dintre ofițeri, Iulian Stoica, a spus - nu vedeți afară că este revoluția asta. Ceaușescu a fost surprins, s-a uitat la ofițer: ”Eu fac Revoluții. Eu sunt primul revoluționar al Țării. tot Eu sunt un luptător!” Am închis citatul. El era sincer. Evident, asta era mentalitatea lui”, subliniază AMS.

Privind infracțiunile pe care le-a făcut Ceaușescu, istoricul spune: ”Problema deciziilor lui Ceaușescu, că sunt legale sau ilegale, constituționale sau neconstituționale,în primul rând aceea de a deschide focul împotriva civililor împotriva populația, asta nu e o chestie ușoară”.

Ce e genocidul?

”De exemplu, primul capăt de acuzare – genocidul. Este o tentativă sau o acțiune de anihilare, de distrugere a unei etnii. Genocid s-a petrecut în Europa împotriva evreilor în al Doilea Război Mondial Există și o serie întreagă de perspective asupra tot unei forme de genocid împotriva armenilor în Turcia, cu sute de ani în urmă. Mai există în terminologie și în istoriografia mondială genocidul biafrez și avem și o expresie care este respinsă de instituțiile și organizațiile evreiești mondiale, aceea a holocaustului roșu în sensul că toată dictatura comunistă din România și din alte țări a fost de fapt un holocaust împotriva poporului român și a altor popoare aflate sub comunism. (…) Genocidul de fapt prin definiție înseamnă altceva. Și a fost băgat cu totul forțat în capetele alea de acuzarea de la Târgoviște”, mai subliniază Stoenescu.