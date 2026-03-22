Celia și-a anunțat divorțul, dar nu vrea altă relație. Ea și soțul încă mai încearcă o împăcare

Cântăreața Celia a declarat la un podcast că deși s-a separat. nu se gândește să își găsească alt partener. Ba mai mult, artista nu exclude posibilitatea unei împăcări.

Artista a explicat că în acest moment situația ei sentimentală nu este una ideală. ”Suntem separați și mi-e foarte greu să vorbesc despre asta. Îmi este foarte greu să mă văd într-a altă relație, nici nu-mi doresc acest lucru.

În primul rând ar trebui să vă vindec pe mine și apoi să-mi dau seama, să ne dăm seama dacă ceea ce a fost între noi a fost iubire sau este iubire. Ce avem de făcut pe mai departe”, a spus cântăreața.

Celia spune că modul în care cei mici învață ce e de fapt iubirea e foarte important. Mai exact exemplul pe care îl văd în casă este cel care le va crea un model pe mai departe. Iar dacă acesta nu este unul bun, atunci mai bine să nu fie. ”Eu sunt în acest moment într-unul dintre cele mai bulversante momente ale vieții mele pe care le trăiesc. E cel mai dificil moment. Eu cred că este foarte trist să rămâi într-o relație nefericită pentru că și copiii învață că asta înseamnă iubire.

Iubirea este mai mult decât încăpățânările noastre și zidurile dintre noi. Dacă reușim să dărâmăm zidurile și să scoam la suprafața iubirea care încă există ar fi minunat. Dacă nu reușim să dăm zidurile la o parte ar fi trist să le arătăm copiilor că iubirea înseamnă ziduri”, a mai spus interpreta.

Iar separarea vine la pachet și cu surprize plăcute. ”Cred că cel mai mult am comunicat de când ne-am separat. Noi doi nu stăm departe, dar nu mai stăm în aceiași casă. Nimic nu este întâmplător în viață”, a mai spus artista.