Fanii, nemulțumiți după ce prețurile biletelor la concertul lui Celine Dion au crescut în timpul achiziției

Fanii, nemulțumiți după ce prețurile biletelor la concertul lui Celine Dion au crescut în timpul achizițieiCeline Dion. Sursa foto: Captură video Youtube
Cu ocazia concertului susținut de Celine Dion la Paris, numeroși fani au încercat să cumpere bilete de pe platformele online. Totuși, în momentul achiziției, prețurile afișate inițial au fost mai mari, potrivit capital.fr.

Prețurile biletelor au crescut în momentul plății

Celine Dion a anunțat 16 concerte la La Défense Arena din Paris, programate în lunile septembrie și octombrie, iar sute de mii de persoane s-au conectat la platformele online pentru a cumpăra bilete. Totuși, interesul ridicat a făcut ca accesul la bilete să nu fie posibil pentru toți utilizatorii.

Pe lângă fanii nemulțumiți care nu au reușit să obțină bilete pentru a o vedea pe cântăreața canadiană, unele persoane au constatat că prețurile au crescut, în unele cazuri chiar de trei ori, în momentul plății biletelor.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă

În acest context, Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Combaterea Fraudei (DGCCRF) a deschis o anchetă pentru „practici comerciale înșelătoare sau neloiale”.

„Nu știu dacă vor exista rambursări. În orice caz, vor fi sancțiuni, asta e sigur”, a declarat, marți, Serge Papin, ministrul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului, Artizanatului și Puterea de cumpărare. „Îi invit pe telespectatorii care doresc să meargă la concertul lui Celine Dion să acceseze site-urile oficiale”, a adăugat acesta, cerându-le oamenilor să „fie atenți la înșelătorii”.

Serge Papin. Sursa foto: Captură video Youtube

Prețurile afișate au depășit tarifele inițiale

Deși biletele pentru concertul lui Celine Dion, așteptată în Franța de șase ani, erau oferite oficial la prețuri cuprinse între 89,50 și 298,50 de euro, unii cumpărători au semnalat că pe platforma AXS erau afișate bilete la prețuri între 460 și peste 1 000 de euro.

În plus, s-au constatat variații de preț în momentul achiziției: tariful afișat creștea brusc între selectarea biletului și efectuarea plății. Situația amintește de tarifarea dinamică, un sistem în care prețurile biletelor se modifică în timp real în funcție de cerere.

