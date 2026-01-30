Paris Hilton recunoaște că a confundat dragostea cu ADHD-ul. Mesaj pentru oamenii care suferă de această afecțiune.

Celebra Paris Hilton a explicat la podcastul lui Jay Shetty că ea a confundat dragostea cu ADHD-ul din cauza dopaminei. Ea are și un mesa important pentru oamenii care suferă de această afecțiune.

Deși este recunoscută pentru multele relații pe care le-a avut, vedeta americană spune că multe dintre ele au fost din pricina bolii ei. „Am crezut de atât de multe ori că sunt îndrăgiostită, era de fapt ADHD-ul meu.

Pentru că eram hiperfoscusată pe persoana respectivă. Asta pentru că iubești momentul acela de dopamină. Crezi că e dragoste, dar te plictisești fparte repede. Cred că au fost foarte multe dăți când am crezut că este dragoste, dar de fapt era doar ADHD-ul meu”, a spus blonda.

Prin acceptarea faptului că are ADHD, Paris Hilton a explicat că își dorește ca cei ca ea să se simtă mai puțin singuri. „Am vrut cu adevărat să împărtășesc strategii și diferite lucruri pe care le-am învățat din gestionarea ADHD-ului meu, atât în ​​viața personală, cât și în cea profesională.

Și sper cu adevărat că prin împărtășirea experiențelor mele voi putea contribui la reducerea stigmatului asociat cu ADHD-ul și la familiarizarea cu neurodiversitatea”, a declarat Hilton.

Cântăreața a mai explicat că această situație poate fi gestionată dacă i se acordă atenție. „Tocmai am văzut cum atât de mulți oameni care gândesc diferit se simt atât de singuri, așa că am vrut cu adevărat să creez spațiu și să arăt cum îmi îmbrățișez și îmi gestionez ADHD-ul, iar ei pot face la fel. Oamenii trebuie să înțeleagă părțile pozitive ale acestei boli.

Sunt atât de mulți oameni străluciți în comunitate care cred că ar trebui celebrați mai mult, iar oamenii trebuie să știe, pentru că este o sursă de inspirație pentru alți copii. Vreau să continui să transmit acest mesaj, astfel încât oamenii să se poată simți celebrați și să nu se simtă rău pentru ceva ce nu ar trebui să se simtă rău”, a încheiat vedeta.