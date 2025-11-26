Sport

Steaua Roșie Belgrad, ultima mare echipă a Estului, pusă la pământ de război

Steaua Roșie Belgrad, ultima mare echipă a Estului, pusă la pământ de război
Steaua Roșie Belgrad întâlnește, joi, de la ora 22.00, pe FCSB (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), într-o partidă din grupa Ligii Europa. Sârbii au avut ultima echipă din Estul Europei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, trofeu pe care și l-a trecut în palmares și Steaua - 1986.

Steaua Roșie Belgrad, ultima mare echipă din Estul Europei

În 1991, în timp ce Iugoslavia fierbea și se pregătea de implozie, o generație de excepția a celor de la Steaua Roșie a pus mâna pe marele trofeu. După ce a învins-o la loviturile de departajare pe Olympique Marseille (0-0 și 5-3). La acea vreme, Miodrag Belodedici a devenit primul fotbalist cu două Cupe ale Campionilor Europeni câștigate cu două echipe diferite. Pentru că liberoul fusese titular și la performanța Stelei din 1986.

Multe vedete au rămas la club după câștigarea CCE

În ciuda performanței, mulți jucători ai Stelei din Belgrad au rămas pe loc și nu s-au transferat la cluburi din Vestul Europei. Astfel că în stagiunea 1991 - 1992 se regăseau Vladimir Jugovici, Sinisa Mihajlovici, Dejan Savicevici, Darko Pancev sau Belodedici. Acel sezon a fost unul de tranziție în Cupa Campionilor, care avea să devină Liga Campionilor. Iar „roș-albii” au fost aproape să ajungă din nou în finala competiției.

Pentru prima dată în istorie au existat două grupe cu câte patru echipe fiecare. Steaua Roșie a picat cu Sampdoria, Anderlecht și Panathinaikos Atena. Doar că meciurile de pe teren propriu nu au mai putut fi disputate la Belgrad. Sârbii au ales să joace în Bulgaria, la Sofia. Și au avut parte de susținerea fanaticilor suporteri. Steaua a terminat pe locul al 2-lea al grupei, cu 6 puncte, Sampdoria a fost lider cu 8 puncte. Italienii i-au învins pe sârbi în penultimul meci, în Bulgaria, 3-1, apoi belgrădenii au pierdut la Anderlecht cu 2-3.

Aproape de o nouă finală

Echipa din Genova a jucat finala cu Barcelona și a pierdut în prelungiri cu 0-1. A fost finalul Stelei Roșii, ultima mare echipă care a câștigat cel mai prestigios trofeu intercluburi. În plin război, echipa s-a destrămat. Belodedici a ajuns la Valencia, Jugovici la Sampdoria, Mihajlovici la AS Roma, Savicevici la AC Milan, Pancev la Inter Milano.

