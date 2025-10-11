Comuniștii au acreditat în Occident ca diplomați, „dușmani de clasă”! Pur și simplu, în state occidentale ca SUA, Elveția chiar și în Iugoslavia, au fost preferați diplomați din „vechea orânduire”.

Schimbarea politică de după 23 august 1944 avea să ducă, treptat, la înlăturarea definitivă a establishmen­tului politic românesc in­terbelic. Acesta, deși este considerat, de regulă, ca făcând parte din cadrul regimurilor democratice, a fost de­mocratic doar parțial. Mai exact, din 1927, când Regele Ferdinad și Președintele Consiliului de Miniștri Ion I.C. Brătianu au de­cedat, instaurarea Regenței a dus la acutizarea crizei democrației.În 1930-1940, Carol al II-lea ca Rege a subminat democrația. Constituția din 1938 a fost una autocratică. Legionarii și Antonescu, apoi Antonescu singur au avut și ei un regim dictatorial.

Comuniștii l-au preferat pe Mihai Ralea pentru a fi reprezentant diplomatic în SUA. Mihai Ralea a fost cel care a organizat pentru Carol al II-lea defilarea de la 1 mai 1939, a breslelor. A fost momentul pe care comuniștii și l-au atribuit ei în lupta lor. A fost, conform legendelor urbane din comunism, momentul în care Nicolae Ceaușescu și Lenuța Petrescu s-au întâlnit. A fost un colaj falsificat cu pozele celor 2. Au fost introduse într-un clișeu cu demonstrația pro-Regele Mihai din 8 noiembrie 1945.

Richard Franasovici a fost ambasador la Varșovia și la Paris în perioada interbelică. După venirea comuniștilor, va activa ca diplomat acreditat în Elveția, la Berna și în Marea Britanie, la Londra.

Tudor Vianu va fi reprezentant diplomatic la Belgrad, în Iugoslavia lui Tito, înainte să intervină ruptura Stalin-Tito din 1948,

