Dronele Ucrainei au lovit un bloc din regiunea Moscova. Cinci persoane au fost rănite

Dronele Ucrainei au lovit un bloc din regiunea Moscova. Cinci persoane au fost rănite
O dronă a lovit un bloc din Krasnogorsk, regiunea Moscova, în noaptea de vineri. Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Atacul vine pe fondul intensificării operațiunilor ucrainene pe teritoriul rus, potrivit autorităților.

Dronă prăbușită într-un bloc de 14 etaje din Krasnogorsk

O clădire rezidențială din Krasnogorsk, oraș situat în regiunea Moscovei, a fost avariată grav în urma unui atac cu drone petrecut în noaptea de joi spre vineri, 24 octombrie 2025. Potrivit publicației The Kyiv Independent,  o dronă s-a prăbușit direct într-un apartament situat la etajul 14 al clădirii.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a confirmat incidentul printr-o postare pe Telegram.

„Cinci persoane au fost rănite, printre care și un copil. Patru dintre ele au fost transportate de urgență la spital, unde primesc îngrijiri medicale”, a declarat oficialul rus.

Imaginile publicate pe rețelele sociale de presa locală arată geamuri sparte, fațade distruse și resturi de beton împrăștiate pe trotuar. Autoritățile ruse afirmă că sistemele antiaeriene au fost activate înaintea impactului, însă drona a reușit să atingă ținta.

Rusia, sub atac constant al dronelor ucrainene

În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii militare și industriale din interiorul Rusiei, într-o strategie menită să slăbească lanțurile logistice ale Moscovei și să aducă războiul „mai aproape de casă”.

Potrivit armatei ucrainene, aceste acțiuni fac parte dintr-o „campanie de descurajare” a agresiunii ruse, vizând în special fabrici, baze aeriene și puncte de comandă.

Operațiune ucraineană în Stavropol: trei parașutiști ruși eliminați

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a anunțat joi o operațiune desfășurată în orașul rus Stavropol, în urma căreia trei parașutiști ruși au fost uciși.

Misiunea ar fi avut loc miercuri, iar autoritățile de la Kiev au descris-o drept un „eveniment zgomotos” produs la un punct de control militar.

„Soldații și ofițerii acestei unități participă activ la ostilitățile din Ucraina din 2014 și s-au distins prin numeroase crime de război în timpul invaziei pe scară largă a Federației Ruse”, a transmis HUR, citat de The Kyiv Independent.

Deși detaliile operațiunii nu au fost dezvăluite, incidentul marchează una dintre cele mai îndrăznețe acțiuni ucrainene de pe teritoriul rus din ultimele luni.

parasutist

brigadă parasutist /sursa: Facebook

Explozie la o fabrică de muniție din centrul Rusiei

Tot miercuri, o explozie puternică a zguduit o fabrică de muniție din orașul Kopeysk, în regiunea Celiabinsk, potrivit publicației independente Astra.

Deflagrația s-a produs în apropierea fabricii „Plastmass”, care produce muniție pentru armata rusă și figurează pe lista sancțiunilor impuse de aliații Ucrainei.

Serviciile de urgență au fost mobilizate rapid la fața locului, însă autoritățile nu au oferit încă un bilanț oficial al victimelor sau al pagubelor.

Kopeysk se află la peste 1.700 de kilometri de granița de nord-est a Ucrainei cu Rusia, ceea ce sugerează că incidentele din adâncul teritoriului rus devin tot mai frecvente.

