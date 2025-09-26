Partidul german AfD, obligat de instanță să părăsească sediul național

Tribunalul din Berlin a decis ca Partidul Alternativa pentru Germania (AfD), formațiune de dreapta, să părăsească sediul național din capitala Germaniei, dând câștig de cauză proprietarului austriac al clădirii. „Această hotărâre constituie o victorie a statului de drept şi le arată adversarilor noştri că nu pot încolţi AfD prin dezbateri politice sau atacuri judiciare”, a transmis într-un comunicat trezorierul formațiunii, Carsten Hütter, potrivit AFP.

Decizia instanței favorizează proprietarul austriac al imobilului, aflat în litigiu cu principala formațiune de opoziție din Germania. Acesta a acuzat partidul că a încălcat clauzele contractului de închiriere în seara electorală din februarie 2025, când AfD și-a sărbătorit rezultatul record.

Tribunalul landului Berlin a decis în favoarea proprietarului austriac al clădirii care găzduiește sediul AfD, după ce acesta a acuzat partidul că a încălcat termenii contractului de închiriere în timpul petrecerii din februarie 2025, când formațiunea și-a celebrat rezultatul record din alegeri.

Totuși, instanța a stabilit că proprietarul nu poate evacua chiriașul fără respectarea unui termen de preaviz, oferind astfel partidului un interval până la sfârșitul anului 2026 pentru a părăsi imobilul.

Conform deciziei tribunalului, Alternativa pentru Germania (AfD) are termen până la sfârșitul anului 2026 pentru a elibera sediul național din Berlin. Proprietarul clădirii austriac a reclamat că partidul a încălcat contractul de închiriere după ce, în seara alegerilor din februarie 2025, și-a proiectat pe fațada imobilului rezultatul electoral – 20,8% – alături de sigla formațiunii, fără a avea autorizație pentru o astfel de acțiune.

Liderii AfD au considerat totuși verdictul o victorie, argumentând că instanța nu a impus evacuarea imediată. Reprezentanții partidului au salutat hotărârea ca pe o confirmare a faptului că „justiția germană rezistă presiunilor politice”, susținând că procesul a fost declanșat pe fondul unor încercări de a discredita formațiunea înaintea alegerilor viitoare.

Kay Gottschalk, unul dintre liderii AfD, a declarat că disputa dintre partid și proprietarul clădirii nu ar trebui transformată într-o confruntare juridică, ci într-o dezbatere publică. „Dezbaterea politică trebuie să se desfăşoare în Parlament şi nu într-o sală de judecată”, a subliniat el, salutând faptul că instanța din Berlin a considerat nefondată din punct de vedere juridic rezilierea fără preaviz a contractului.

Formațiunea spune că este o victimă a justiției și a presei și acuză o serie de „urmăriri motivate politic”. Mai mulți membri marcanți ai AfD au fost implicați în procese penale, printre care și Björn Höcke, condamnat pentru folosirea unui slogan nazist interzis prin legea germană. Cazurile de acest tip sunt folosite frecvent de partid pentru a alimenta discursul său anti-sistem și a mobiliza electoratul nemulțumit.

Trezorierul Carsten Hütter a anunțat că formațiunea intenționează să își construiască un nou sediu propriu până la sfârșitul anului 2026, evitând astfel probleme similare în viitor. Noul imobil va fi deținut integral de partid, pentru a asigura independența față de proprietari privați și a preveni eventuale conflicte juridice precum cel actual.