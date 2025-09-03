International Șase candidați AfD, morți brusc și suspect, chiar înainte de alegeri







Criza politică din Germania se intensifică după ce șase candidați ai partidului Alternativa pentru Germania (AfD) din Renania de Nord-Westfalia au murit brusc în doar 13 zile, înaintea alegerilor locale programate pe 14 septembrie, potrivit European Conservative.

Decesele includ patru candidați și doi rezerve, iar autoritățile electorale germane au anulat deja voturile prin corespondență pentru a le valida corect.

Cei șase bărbați care au murit aveau vârste cuprinse între 59 și 71 de ani: Ralph Lange (66), Wolfgang Klinger (71), Stefan Berendes (59) și Wolfgang Seitz (59).

Oficialii locali au confirmat că două dintre decese au fost cauzate de factori naturali, fără a exista suspiciuni de crimă sau intervenție externă.

Totuși, evenimentul este considerat foarte neobișnuit, având în vedere că AfD este un partid controversat, etichetat de Biroul Federal pentru Protecția Constituției drept „extremist de dreapta”.

Reprezentanții partidului și experții electorali subliniază că, deși AfD nu este principalul favorit în alegeri, pierderea candidaților afectează vizibil campania și poate influența percepția publicului.

În sondaje, Creștin-Democrații conduc cu 36%, urmați de Social-Democrați cu 23%, iar AfD se situează pe locul trei cu aproximativ 16% din intențiile de vot.

Autoritățile germane au reacționat rapid, invalidând voturile prin corespondență pentru a respecta procedurile legale. Partidele rivale și-au exprimat solidaritatea, dar au fost atente să nu speculeze circumstanțele deceselelor.

În spațiul public, incidentul a generat o serie de teorii și speculații, deși nu există dovezi de implicare criminală.

Experții subliniază că vârsta și starea de sănătate a candidaților sunt factori relevanți.

La peste 59 de ani, riscul unor afecțiuni grave crește semnificativ, iar stresul campaniei electorale poate contribui la declanșarea unor probleme cardiace sau alte boli cronice.

Totodată, dosarele politicienilor morți sunt atât de neobișnuite încât a stârnit îngrijorări legate de vulnerabilitatea micilor grupuri politice în fața evenimentelor imprevizibile.

Decesele au un impact direct asupra AfD și asupra climatului politic din Renania de Nord-Westfalia. Campania electorală a partidului este afectată, iar vizibilitatea în media poate fi diminuată.

În plus, evenimentul creează un context tensionat pentru alegători și întărește percepția că AfD este marginalizat de establishmentul politic german.

Pe termen lung, acest incident poate accelera discuțiile privind reglementarea securității în cadrul campaniilor și protecția candidaților vulnerabili.

Totodată, crește interesul publicului față de AfD, partid care a crescut semnificativ în sondaje în ultimele alegeri, triplicându-și sprijinul în regiune.