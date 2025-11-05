International

Rusia anunță încercuirea Pokrovsk și solicită capitularea. Ucraina respinge afirmațiile

Rusia anunță încercuirea Pokrovsk și solicită capitularea. Ucraina respinge afirmațiilepokrovsk / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Forţele ruse au anunţat în data de 5 noiembrie 2025 că ar fi încercuit unităţi ucrainene în zonele Pokrovsk şi Kupiansk, în estul Ucrainei, solicitându-le să se predea pentru a se „salva”.

În acelaşi timp, autorităţile ucrainene resping ideea unei încercuiri totale, iar observatorii externi avertizează că situaţia rămâne foarte fluidă.

Situaţia pe frontul de la Pokrovsk

Conform declaraţiilor ministerului rus al Apărării, în Pokrovsk forţele ruse ar fi eliberat 35 de clădiri din controlul trupelor ucrainene.

De asemenea, Rusia afirmă că „inelul” de asediu în jurul oraşului este strâns.

Pe de altă parte, partea ucraineană susţine că nu există unităţi încercuite în sectorul Pokrovsk, conform unui purtător de cuvânt al Statului Major al Forţelor Armate Ucrainene.

„Forţele noastre au raportat despre (…) «stabilizarea liniei defensive şi coordonarea cu unităţile adiacente».” – transmis de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Un proiect ucrainean de cartografiere a frontului, DeepState, a declarat că „situaţia rămâne critică” şi că „nu mai este posibil să se contenţeze forţele ruse în sudul oraşului”.

Situaţia pe frontul de la Kupiansk

În paralel cu evoluţiile de la Pokrovsk, Rusia susţine că, în zona Kupiansk din regiunea Harkov, unităţile ucrainene ar fi fost încercuite sau puse sub presiune intensă.

Ucraina neagă încercuirea completă a trupelor sale şi, potrivit rapoartelor, sprijină că există lupte intense, dar nu confirmă situaţia prezentată de partea rusă.

Pokrovsk, punct logistic important în Donetsk

Pokrovsk este considerat de analişti ca un punct logistic şi de transport important în regiunea Donetsk, controlul său putând deschide calea spre oraşele Kramatorsk şi Sloviansk, care încă sunt sub control ucrainean.

În plus, schimbarea tacticii ruse — de la asalt frontal la manevre de încercuire şi mobilitate — a devenit tot mai clară în această fază a conflictului.

Totodată, aceste acţiuni au loc într-un moment în care negocierile de pace par blocate, iar ambii combatanţi afirmă că au iniţiativa, deşi terenul evoluează greu.

Luptele din jurul oraşelor Pokrovsk şi Kupiansk continuă să fie intensificate, cu ambelor părţi făcând revendicări de control sau de încercuire.

Realitatea de pe teren rămâne dificil de verificat independent, iar evoluţia viitoare a acestui front va putea influenţa cursul mai larg al războiului în estul Ucrainei.

 

