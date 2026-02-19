Gerrmania propune noi competențe de sabotaj și spionaj, contestând limitele impuse după război

Germania analizează o reformă amplă a Serviciului Federal de Informații Externe (BND), care ar urma să primească atribuții extinse în materie de operațiuni cibernetice ofensive, sabotaj și spionaj.

Inițiativa apare într-un context marcat de preocupări crescânde la Berlin și în alte capitale europene cu privire la viitorul schimbului de informații cu Statele Unite, de care Europa depinde în mare măsură.

Planurile sunt motivate de scenariul în care Washingtonul ar putea reduce sau condiționa cooperarea în domeniul informațiilor.

Oficialii germani susțin că, la fel cum statele europene își consolidează capacitățile militare pentru a obține o autonomie mai mare, și infrastructura de intelligence trebuie să devină mai robustă.

Marc Henrichmann, președintele comisiei speciale din Bundestag care supraveghează serviciile de informații, a declarat pentru Politico:

„Vrem să continuăm să lucrăm îndeaproape cu americanii. Dar dacă un președinte [american], oricine ar fi acesta, decide în viitor să meargă pe cont propriu fără europeni… atunci trebuie să fim capabili să stăm pe propriile picioare.”

BND funcționează sub limitări legale stricte, stabilite după cel de-Al Doilea Război Mondial pentru a preveni repetarea abuzurilor comise de aparatul de spionaj nazist.

Agenția, fondată în 1956, a fost separată clar de atribuțiile poliției și plasată sub control parlamentar riguros. Mandatul său a fost definit în principal ca activitate de colectare și analiză de informații, fără capacitate directă de intervenție.

Aceste restricții sunt în continuare valabile. De exemplu, agenții pot identifica prin supraveghere indicii privind un atac cibernetic iminent, însă posibilitățile de a-l împiedica în mod autonom sunt limitate.

De asemenea, legislația strictă privind protecția datelor obligă BND să anonimizeze informații personale înainte de a le transmite altor servicii partenere.

Thorsten Frei, oficialul cancelariei responsabil de reforma serviciilor de informații, a afirmat că o schimbare similară celei din domeniul apărării este necesară și pentru intelligence:

„O astfel de schimbare trebuie aplicată acum și serviciilor noastre de informații.”

Oficialii germani invocă evoluțiile recente din mediul de securitate, inclusiv amenințările de sabotaj și operațiunile hibride atribuite Rusiei.

Thorsten Frei a precizat: „Dacă există atacuri asupra Germaniei, atunci, în opinia mea, nu este suficient să privim pur și simplu; trebuie să fim capabili să ne apărăm. Toate celelalte țări din lume care au servicii corespunzătoare, de dimensiuni similare, fac acest lucru.”

Dependenta de informațiile furnizate de SUA este considerată semnificativă. Potrivit relatărilor din presa germană, avertizări privind posibile comploturi – inclusiv planuri de asasinat sau atacuri teroriste – au provenit în mare parte de la partenerii americani. Ministrul de Externe Johann Wadephul a declarat într-un interviu radio:

„Fără schimbul de informații cu SUA, suntem lipsiți de apărare. Aceasta este realitatea pură.”

Henrichmann a subliniat dimensiunea reciprocității în cooperarea dintre servicii:

„Activitatea de informații este un domeniu în care apare mereu întrebarea: Ce îmi oferi tu, ce îți ofer eu? Și, desigur, dacă Germania este doar un beneficiar, riscul este pur și simplu prea mare.”

Oficialii germani au urmărit cu atenție episoadele în care Washingtonul a ajustat temporar schimbul de informații cu parteneri externi. Aceste situații au alimentat discuțiile privind necesitatea reducerii vulnerabilităților strategice.

Cancelarul Friedrich Merz a anunțat anterior intenția de a crește capacitățile BND, afirmând într-un discurs adresat personalului agenției:

„Vechile certitudini s-au devalorizat, regulile verificate în timp nu se mai aplică. Având în vedere responsabilitatea pe care o purtăm în Europa, este aspirația noastră ca BND să opereze la cel mai înalt nivel în materie de informații.”

Bugetul BND a fost majorat cu aproximativ 26% în acest an, ajungând la 1,51 miliarde de euro. Executivul german analizează, de asemenea, relaxarea unor reglementări privind protecția datelor, pentru a permite utilizarea extinsă a inteligenței artificiale și a tehnologiilor de recunoaștere facială.

Conform proiectelor discutate în presa germană, extinderea competențelor BND ar urma să fie condiționată de declararea unei „situații speciale de intelligence” de către Consiliul Național de Securitate, cu aprobarea a două treimi dintre membrii comisiei parlamentare de supraveghere.

Guvernul federal intenționează să prezinte pachetul legislativ pentru vot în Bundestag până în toamnă. Reprezentanți ai coaliției de guvernare susțin că modificările ar consolida capacitatea Germaniei de a răspunde amenințărilor contemporane, menținând în același timp controlul democratic.

Henrichmann a declarat: „Cei care lucrează împotriva noastră – actori statali ruși, structuri cibernetice rusești – acționează într-un mod comparabil cu serviciile de informații naziste de atunci. Într-un joc fără reguli, nu putem rămâne pasivi și să ne impunem restricții artificiale.”