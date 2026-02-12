Președintele Israelului denunță antisemitismul din Australia: Este înfricoşător şi îngrijorător

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a calificat drept „înfricoşător şi îngrijorător” valul de antisemitism din Australia, în timpul vizitei sale în această țară, unde a mers pentru a sprijini comunitatea evreiască afectată de atentatul de la Bondi. Șeful statului israelian a subliniat totodată că există „o majoritate tăcută de australieni care doresc pacea”, potrivit France24.

Înaintea vizitei programate joi la Melbourne, Herzog a acordat un interviu postului Channel Seven, în care a vorbit despre creșterea manifestărilor antisemite. El a afirmat că „valul” de ură a atins un punct culminant după atacul antisemit soldat cu 15 morți, produs pe 14 decembrie, pe o plajă din apropiere de Sydney.

„Este înfricoşător şi îngrijorător”, a declarat el. „Dar există, de asemenea, o majoritate tăcută de australieni care caută pacea, care respectă comunitatea evreiască şi care, desigur, doresc să dialogheze cu Israelul”.

Vizita președintelui israelian a generat tensiuni. Luni, la Sydney, au avut loc confruntări între poliție și manifestanți pro-palestinieni care contestau prezența lui Herzog. Forțele de ordine au utilizat gaze lacrimogene împotriva protestatarilor și a jurnaliștilor aflați la fața locului, iar poliția a anunțat mai multe arestări, inclusiv pentru acte de violență îndreptate împotriva agenților.

Protestul a fost organizat de grupul Palestine Action, care îl acuză pe președintele israelian de „genocid” în Fâșia Gaza și cere deschiderea unei anchete împotriva acestuia, invocând angajamentele internaționale ale Canberrei.

Vizita lui Herzog a fost primită diferit în interiorul comunității evreiești australiene. Consiliul Executiv al Evreilor Australieni, principala organizație reprezentativă, a salutat deplasarea oficialului israelian. În schimb, Consiliul Evreiesc din Australia, cu o orientare mai liberală, a criticat prezența acestuia, reproșându-i „distrugerea în curs” a Fâşiei Gaza.

Pentru joi sunt programate noi adunări la Melbourne. Între timp, postul public ABC a relatat că o clădire a Universității din Melbourne a fost vandalizată cu graffiti conținând mesajul „Moarte lui Herzog”.

În 2025, o comisie independentă de anchetă a ONU a concluzionat că Israelul ar comite un genocid în Gaza de la începutul războiului declanșat de atacul din 7 octombrie 2023. Potrivit anchetatorilor, care nu vorbesc în numele ONU, Herzog și alți lideri israelieni ar fi „incitat la comiterea unui genocid” în teritoriul palestinian. Israelul a respins „categoric” aceste acuzații, calificând raportul drept „părtinitor şi mincinos”.