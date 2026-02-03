Justiția din Franța anchetează două activiste acuzate de obstrucționarea livrărilor umanitare către Gaza

Justiția franceză a emis mandate de arestare pe numele a două femei cu dublă cetățenie franco-israeliană, într-o anchetă penală deschisă pentru complicitate la genocid și incitare la genocid în Fâșia Gaza. Informația a fost publicată de publicația Le Monde, care citează confirmări din partea reclamanților și a avocaților acestora.

Cazul vizează acțiuni de blocare a ajutorului umanitar destinat populației palestiniene, desfășurate în contextul războiului dintre Israel și Hamas.

Potrivit informațiilor publicate, ancheta a fost deschisă în primăvara anului 2025 de judecători de instrucție francezi, după mai multe plângeri depuse de organizații de advocacy.

Dosarul are ca obiect fapte presupuse de obstrucționare a livrării ajutorului umanitar către Gaza, în perioada conflictului desfășurat între anii 2023 și 2025, conflict declanșat după atacurile teroriste din 7 octombrie 2023 comise de gruparea teroristă Hamas.

Mandatele de arestare ar fi fost emise în vara anului 2025 și îi vizează pe Nili Kupfer-Naouri, avocată și fondatoare a organizației Israel Is Forever, precum și pe Rachel T., purtătoare de cuvânt a colectivului Tsav 9.

Existența unuia dintre mandatele de arestare a devenit publică pe 16 ianuarie 2026, când Nili Kupfer-Naouri a declarat într-un interviu filmat că este vizată de o astfel de măsură.

Declarația a fost făcută pentru platforma media The News, un site de știri pro-Israel activ pe rețeaua socială X.

În timpul interviului, aceasta a confirmat că face obiectul unei proceduri judiciare în Franța, în legătură cu activitățile desfășurate de organizația pe care o conduce.

Israel Is Forever se definește drept o structură de „mobilizare a forțelor sioniste francofone”, potrivit descrierii publice a ONG-ului.

Cel de-al doilea mandat de arestare o vizează pe Rachel T., asociată cu colectivul Tsav 9, grup cunoscut pentru acțiuni de protest desfășurate în anul 2024.

Potrivit informațiilor din dosar, membri ai acestui colectiv au blocat în repetate rânduri camioane care transportau ajutor umanitar către Fâșia Gaza, inclusiv în apropierea punctului de trecere Kerem Shalom.

Anchetatorii francezi analizează dacă aceste acțiuni pot fi încadrate juridic drept fapte de complicitate la genocid sau incitare la genocid, având în vedere consecințele potențiale asupra populației civile din enclava palestiniană.

Potrivit Le Monde, informațiile privind emiterea mandatelor de arestare au fost confirmate atât de reclamanți, cât și de avocații acestora.

Până în prezent, autoritățile judiciare franceze nu au comunicat public detalii suplimentare despre stadiul procedurilor sau despre eventuale cereri de extrădare.

Cazul se înscrie într-un context juridic sensibil, în care instanțele naționale analizează posibile responsabilități individuale legate de conflictul din Gaza și de accesul ajutorului umanitar internațional.