Eddie Murphy și marile regrete. Care sunt cele trei filme de succes refuzate

Eddie Murphy a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre cariera sa, vorbind despre cele trei filme de succes pe care regretă că le-a refuzat. Actorul a mărturisit că, deși are în palmares roluri legendare, există proiecte pe care ar fi vrut să nu le fi lăsat să-i scape printre degete.

Într-un interviu recent oferit pentru AP, starul în vârstă de 64 de ani din „Coming to America” nu ascunde faptul că regretă câteva proiecte cinematografice pe care le-a refuzat de-a lungul carierei și pe care ar fi preferat să le accepte, explicând și motivul acelor decizii.

„Da, sunt câteva filme, „Ghostbusters”, „Rush Hour” și „Who Framed Roger Rabbit”. Acestea sunt cele trei filme pe care mi-aș fi dorit să le fac”, a declarat actorul, reconfirmând că anumite oportunități l-au urmărit în timp. Întrebat ce l-a atras la aceste titluri, Murphy a explicat simplu: „Au fost mari succese”.

Datele din box office îi susțin afirmația. Prima producție „Vânătorii de fantome”, lansată în 1984, a depășit 243 de milioane de dolari în încasări pe piața internă și a generat o continuare în 1989. „Rush Hour”, de asemenea, iar „Who Framed Roger Rabbit” a strâns peste 156 de milioane de dolari în Statele Unite.

Actorul a explicat că alegerea de a nu juca în „Vânătorii de fantome” l-a împins spre un alt drum: rolul principal din „Beverly Hills Cop”, care avea să devină unul dintre cele mai importante din cariera sa. În ceea ce privește „Who Framed Roger Rabbit”, Murphy a mărturisit că la momentul respectiv i s-a părut un concept „ridicol”, însă, după succesul filmului, și-a dat seama cât de mult a subestimat proiectul.

Chiar dacă a avut ezitări și regrete legate de aceste oportunități ratate, evoluția sa profesională nu a avut de suferit. Murphy a interpretat personaje devenite iconice în producții precum „The Nutty Professor” și „Dr. Dolittle”. Mai mult, în 2006 a fost nominalizat la Oscar pentru rolul din „Dreamgirls”.

Eddie Murphy reveals his top three "wish I would have done" movies. His new documentary "Being Eddie" is out now on Netflix. pic.twitter.com/WLP5IprhAr — AP Entertainment (@APEntertainment) November 13, 2025

Mai trebuie menționat faptul că toată cariera sa este analizată în profunzime în noul documentar Netflix „Being Eddie”, care urmărește parcursul actorului de la primele tentative de stand-up în adolescență până la consacrarea sa în industria filmului. Murphy a precizat că inițial proiectul nu fusese conceput ca un documentar biografic, ci ca o cronică a revenirii sale pe scena de stand-up comedy.

Eddie Murphy a vorbit și despre perioada pandemiei spunând că „odată cu izbucnirea COVID, totul s-a oprit brusc. După pauza impusă, mărturisește că a început să se întrebe dacă își mai dorește să revină pe scena de stand-up, temerile legate de virus fiind încă puternice. „Am lucrat la material timp de cinci-șase ani și, întâmplător, anul acesta marchează jumătate de secol de carieră pentru mine, un reper important în orice profesie”, a subliniat el.

Eddie Murphy rămâne unul dintre cele mai îndrăgite personaje din animația modernă: Măgarul din seria „Shrek”. Cel de-al cincilea film al francizei este anunțat pentru 2027, la 17 ani după precedenta producție. În noul capitol, Cameron Diaz și Mike Myers revin în rolurile Fionei și ale lui Shrek, iar Zendaya va interpreta una dintre fiicele celor doi.

Murphy a glumit pe seama efortului intens depus pentru înregistrările vocale: „După o zi întreagă cu Shrek, te alegi cu dureri de cap. Măgarul cântă mult și trebuie să te menții la intensitate maximă, reluând replicile iar și iar. Partea bună este că publicul iubește filmul.”

El a adăugat că nimic nu este mai frustrant decât munca enormă depusă în spatele unui proiect care nu se bucură apoi de apreciere. „E groaznic să te chinui, să stai ore întregi la machiaj, să transpiri și să treci prin tot procesul, ca apoi să ai parte de reacții negative”, a concluzionat celebrul actor.