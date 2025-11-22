Sezonul de Crăciun al NFL va fi difuzat de Netflix

Fanii fotbalului american vor avea din nou acces la meciuri pe platforma Netflix începând cu sezonul de Crăciun 2025. Decizia marchează reluarea unei colaborări foarte așteptate, după o perioadă în care conținutul NFL nu a mai fost disponibil pe serviciul de streaming. Detaliile privind programul transmisiunilor și formatul emisiunilor au fost detaliate de Tudum.

Pe 25 decembrie 2025, Netflix devine gazda a două confruntări majore din NFL, evidențiind rivalitățile din divizia NFC. Primul meci, Dallas Cowboys-Washington Commanders, va începe la ora 13:00 ET pe Northwest Stadium din Landover, Maryland.

La 16:30 ET, atenția se mută pe US Bank Stadium din Minneapolis pentru duelul Detroit Lions -Minnesota Vikings. Producția transmisiunilor va fi asigurată de CBS Sports, în timp ce NFL Media va gestiona segmentele premergătoare, pauza și programele din studio.

Ziua de Crăciun promite să fie una plină de strălucire, atât pe teren, cât și în cabina de comentariu. Printre reveniri se numără duo-ul tată-fiu Ian și Noah Eagle, alături de Kay Adams de la Netflix Sports Club, precum și foștii jucători NFL Drew Brees, Manti Te'o și Nate Burleson.

De asemenea, se alătură noi figuri celebre: receptorul Michael Irvin, membru al Pro Football Hall of Fame, fundașul de la Commanders Austin Ekeler și superstarul WWE Seth Rollins, aducând un plus de spectacol și analize specializate pentru fanii fotbalului american.

Netflix continuă să dezvolte conținut axat pe NFL, incluzând cel mai recent episod din „Quarterback”, care îl are în prim-plan pe Jared Goff de la Detroit Lions, și „Receiver” de anul trecut, cu Justin Jefferson de la Minnesota Vikings și Amon Ra St. Brown de la Detroit Lions. Toți acești jucători vor fi implicați în meciurile de Crăciun, care vor putea fi urmărite în direct pe platformă.

În parteneriatul dintre Netflix și Dallas Cowboys, anul acesta sunt anunțate noi producții: „America's Team: The Gambler and His Cowboys”, seria „Prime Time” cu Deion Sanders și sezonul 2 al „America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders”. Totodată, stadionul AT&T al echipei Cowboys a găzduit anul trecut meciul record dintre Jake Paul și Mike Tyson, transmis de asemenea pe Netflix.

În 2024, Netflix a transmis în direct pentru prima dată un meci de Crăciun din NFL. În confruntările de excepție ale zilei, Chiefs au învins Steelers cu 29-10, iar Ravens au dominat Texans cu 31-2. Ambele partide au stabilit recorduri de audiență, fiind cele mai urmărite meciuri NFL din istoria SUA, cu o medie de peste 26,5 milioane de telespectatori în țară și peste 30 de milioane la nivel global.

Unul dintre momentele de referință ale acestei ediții a fost prestația spectaculoasă a lui Beyoncé. În Houston, orașul ei natal, artista și-a lansat albumul Cowboy Carter printr-un show grandios, alături de Post Malone, Shaboozey, Reyna Roberts, Brittney Spencer și fiica sa, Blue Ivy Carter.

Spectacolul a inclus și legende ale rodeo-ului, icoane culturale și peste două sute de membri ai fanfarei Ocean of Soul de la Universitatea Texas Southern, într-o producție cu influențe western, denumită deja de fani „Beyoncé Bowl”. Momentul poate fi urmărit integral pe Netflix.