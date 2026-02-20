Cele mai atractive lansări în cinematografe programate până la începutul lui aprilie

Pe măsură ce luna februarie se apropie de final, marile ecrane se pregătesc să primească o serie de producții care promit să atragă publicul în sălile de cinema. Printre titlurile care vor domina programul cinematografelor se numără filme de acțiune, thrillere și filme de groază, potrivit techradar.com.

De la producțiile precum How to Make a Killing și The Moment, până la thrillerul SF distopic cu accente de comedie Good Luck, Have Fun, Don’t Die, oferta cinematografică a începutului de an este mai variată ca niciodată.

Good Luck, Have Fun, Don’t Die: Lansat de Briarcliff Entertainment, acest thriller SF post-apocaliptic cu umor negru și elemente de călătorie în timp se conturează drept una dintre cele mai neașteptate și energice apariții ale anului. Filmul mizează pe un amestec de excentricitate, imaginație și o doză sănătoasă de neliniște – exact tipul de producție care iese din tipare.

În centrul poveștii se află un personaj interpretat de Sam Rockwell, un bărbat anonim din viitor care revine în trecut pentru a recruta un grup aparent banal de oameni. Destinul îi adună pe toți la aceeași masă, într-un restaurant din Los Angeles, iar misiunea lor devine una uriașă: salvarea lumii de sub dominația unei inteligențe artificiale tiranice.

Cu un scor de 86% din partea criticilor și 85% din partea publicului pe Rotten Tomatoes, producția s-a impus rapid drept una dintre surprizele majore ale anului 2026. Îndrăzneț, imprevizibil și pe alocuri tulburător, filmul confirmă că publicul încă reacționează la povești care riscă și care refuză convențiile clasice ale genului. Este deja disponibil în anumite cinematografe.

După recepția modestă a remake-ului The Running Man, Glen Powell încearcă să recâștige terenul cu un thriller condimentat cu umor negru. În „How to Make a Killing”, el îl interpretează pe Becket Redfellow, un bărbat provenit dintr-o familie fabulos de bogată, dar exclus din start din ecuația moștenirii.

Când apare șansa de a pune mâna pe avere, Redfellow e dispus să meargă până la capăt — indiferent cine îi stă în cale. Din distribuție mai fac parte Margaret Qualley, Jessica Henwick, Zach Woods, Topher Grace și Ed Harris. Rămâne de văzut dacă publicul va aprecia tonul acid al producției.

Studioul A24 propune o satiră muzicală cu accente autobiografice. Charli XCX joacă o versiune ficționalizată a propriei persoane, surprinsă în plin proces de pregătire pentru primul ei turneu major pe arene.

Filmul explorează presiunile faimei și capcanele industriei muzicale. Deși reacțiile criticilor sunt împărțite, fanii artistei ar putea transforma producția într-un succes-surpriză.

Sub sigla Searchlight Pictures vine o dramă biografică muzicală care a impresionat deja publicul american. Amanda Seyfried o interpretează pe Ann Lee, fondatoarea mișcării religioase Shakers, o comunitate ce promova egalitatea socială și de gen într-o epocă dominată de convenții rigide. Deși subiectul poate părea arid la prima vedere, filmul promite o experiență emoțională și vizuală intensă.

Thrillerul produs de Neon intră deja în calculele sezonului premiilor. Wagner Moura joacă rolul unui fost profesor prins în vâltoarea unei versiuni ficționalizate a dictaturii militare braziliene din anii ’70. Întors în orașul fiului său, personajul descoperă că trecutul violent nu poate fi îngropat atât de ușor. Suspansul și tensiunea politică îl transformă într-un titlu de neratat.

Franciza horror continuă să exploateze nostalgia. În „Scream 7”, Neve Campbell revine în rolul lui Sidney, nevoită să-și apere fiica de un nou atac al criminalului Ghostface. Courteney Cox, Mason Gooding și Jasmin Savoy Brown completează distribuția, în timp ce absența lui Jenna Ortega și Melissa Barrera va fi resimțită de fanii ultimelor două capitole.

O reinterpretare gotică a universului inspirat din „Frankenstein”, regizată de Maggie Gyllenhaal. Jessie Buckley joacă rolul unei femei readuse la viață pentru a-i fi companion Monstrului lui Frankenstein, interpretat de Christian Bale. Din distribuție face parte și Annette Bening. Producția promite o combinație de romantism sumbru, revoltă culturală și pasiune incandescentă.

„Reminders of Him”, lansarea pe 13 martie: Romanul lui Colleen Hoover ajunge pe ecran într-o dramă despre vină și reconectare. Maika Monroe interpretează o femeie eliberată din închisoare care încearcă să-și recâștige fiica, găsind sprijin într-un fost sportiv devenit proprietar de bar. Rămâne de văzut dacă adaptarea va depăși succesul fluctuant al celorlalte ecranizări după Hoover.

„Undertone”, lansarea pe 13 martie: Un nou experiment horror semnat de A24. Nina Kiri interpretează o gazdă de podcast sceptică, care ajunge în mijlocul unui coșmar supranatural după ce ascultă o serie de înregistrări misterioase. Filmul mizează pe designul sonor pentru a amplifica tensiunea.

„Project Hail Mary”, lansarea pe 20 martie: Adaptare a romanului lui Andy Weir, cu Ryan Gosling în rol principal. Un profesor de științe este recrutat într-o misiune spațială menită să salveze sistemul solar de la extincție. În călătoria sa, descoperă că nu doar Soarele nostru este amenințat și ajunge să colaboreze cu un extraterestru pentru a dezlega misterul cosmic. Filmul promite spectacol vizual și emoție autentică.

„Ready or Not 2: Here I Come”: Continuarea horror-ului de succes o readuce în prim-plan pe Grace, interpretată de Samara Weaving. Trauma nu s-a încheiat: un nou joc mortal este pus la cale, iar sora ei înstrăinată, jucată de Kathryn Newton, intră în poveste. Lansarea este programată pentru 20 martie.

„They Will Kill You”: Zazie Beetz conduce distribuția acestei comedii horror plasate într-un zgârie-nori newyorkez unde o tânără descoperă că angajatorii săi fac parte dintr-un cult demonic. Alături de ea apar Myha'la, Tom Felton și Patricia Arquette. Premiera este stabilită pentru 27 martie.

„The Drama”: 3 aprilie: Zendaya și Robert Pattinson formează un cuplu aflat în pragul căsătoriei, dar un secret din trecut amenință să distrugă totul. Filmul, regizat de Kristoffer Borgli, combină romantismul cu umorul negru.

„The Mummy” – 17 aprilie: Regizorul Lee Cronin oferă o abordare diferită a mitului mumiei. Povestea urmărește o familie care își regăsește fiica dispărută, doar pentru a descoperi că aceasta aduce cu sine un blestem terifiant. În distribuție: Jack Reynor, Laia Costa și May Calamawy.

De la satire cu sânge rece la epopei spațiale și reveniri horror, sezonul cinematografic promite povești intense și pariuri riscante. Rămâne de văzut care dintre aceste titluri vor cuceri box office-ul și care vor rămâne doar pariuri îndrăznețe.