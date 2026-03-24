Un nou thriller cu Chris Pine pe Netflix: Yeti, coșmarul Alpilor

Actorul Chris Pine intră într-un nou proiect cinematografic tensionat, în care pericolul capătă forma uneia dintre cele mai înfricoșătoare legende montane. Acțiunea se desfășoară în peisajul rece și izolat al Alpilor, unde personajul interpretat de Pine ajunge să se confrunte cu Yeti, o creatură mitică transformată aici într-un prădător nemilos, informează Tudum.

Proiectul marchează o direcție interesantă pentru Chris Pine, care își asumă un rol diferit, într-o poveste ce combină elemente de thriller, aventură și horror. Confruntarea cu Yeti nu este doar fizică, ci și psihologică, transformând experiența într-un test al limitelor umane.

Filmul promite o atmosferă încordată cu momente de suspans intens, punând accent pe lupta pentru supraviețuire în condiții extreme. În acest decor ostil, natura devine la fel de amenințătoare ca și creatura care pândește din umbră, iar granița dintre real și legendă începe să se estompeze.

Noul film are o distribuție notabilă din care fac parte pe lângă Chris Pine, Iona Bell, Ray Winstone și Sofia Boutella. Filmul, intitulat „Yeti”, marchează cel mai recent proiect regizat de Michael Chaves, cineast cunoscut pentru producții din zona horror. Filmările au început deja la Budapesta, în Ungaria.

Scenariul, semnat de Peter Gaffney și Sean Tretta, aduce în prim-plan povestea tensionată a unui tată și a fiicei sale, rămași izolați în Alpi după o avalanșă devastatoare. Catastrofa scoate la suprafață o creatură străveche ascunsă în ghețari, transformând lupta pentru supraviețuire într-un coșmar.

Lipsiți de orice șansă de salvare, cei doi trebuie să înfrunte un prădător necruțător, perfect camuflat în peisajul înghețat. Din distribuția extinsă mai fac parte Bill Milner, Lisa Loven Kongsli, Géza Röhrig, Christian Ochoa Lavernia, Ansu Kabia și Amr Waked.

Proiectul este produs de Erik Feig și Jessica Switch pentru PictureStart, împreună cu Dan Kagan, în timp ce Hans Ritter și Chris Pine semnează ca producători executivi. „Yeti” se anunță un film intens, care va urmări confruntarea dramatică dintre oameni și forțele necunoscute ale naturii, într-un decor ostil și neiertător.

Proiectul „Yeti”, inițial dezvoltat de Sony Pictures, a ajuns în cele din urmă pe Netflix. Filmul cu creaturi marchează prima colaborare notabilă a regizorului Chaves în afara francizei de succes „The Conjuring”.

Ultimul titlu al acestei serii, „Last Rite", a înregistrat aproape 500 de milioane de dolari la box office-ul global. Scenariul pentru „Yeti" este semnat de Peter Gaffney și Sean Tretta, iar producția îi include pe Erik Feig și Jessica Switch prin intermediul Picturestar, alături de Dan Kagan. Actorii Pine și Hans Ritter figurează ca producători executivi ai proiectului.