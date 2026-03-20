Cutia misterioasă a lui Meghan Markle. Soția lui Harry încearcă să se reinventeze, după eșecul Netflix

Ducesa de Sussex a prezentat recent o nouă cutie cadou, care se va vinde prin intermediul brandului său de lifestyle, „As Ever”. Pachetul include o selecție de flori proaspete, alături de ceai de mentă și miere de salvie, informează gbnews.com.

Meghan Markle s-a reorientat după eșecul cu Netflix

Coșul Garden Tea Bloom, disponibil pentru 255 de dolari, este rezultatul colaborării dintre brandul lui Meghan Markle, „As Ever”, și florăria de lux „High Camp Supply”, cu sediul în San Francisco. Această ediție limitată de Paște reprezintă cea mai recentă lansare a brandului, care a debutat inițial odată cu serialul Netflix al ducesei, „With Love, Meghan”, în martie 2025.

Cutia este descrisă ca „o combinație de flori proaspete” și este programată pentru livrare înainte de Duminica Paștelui, pe 5 aprilie. Conținutul include ceai de mentă, miere de salvie cu fagure și flori proaspete, precum bujori și iasomie.

Produsul oferă „un amestec atent conceput din tulpini lungi pentru buchete clasice și flori pentru aranjamente plutitoare, permițând amplasarea lor în întreaga casă”, conform descrierii oficiale. Livrarea este gestionată de High Camp Supply și implică un cost suplimentar de 35 de dolari (aproximativ 26,26 GBP).

Schimbare revoluționară la Google Maps: Întreabă direct harta ce vrei să faci
Tzancă Uraganu, manea pentru Cristian Rizea: Fraierică, fraiere, s-a văzut valoarea ta/Ești cel mai ratat sifon, te-ai urcat în avion
Ducesa de Sussex a transmis: Cutia Garden Tea Bloom a sosit

Livrarea setului cadou de Paște este disponibilă exclusiv în Statele Unite, ceea ce înseamnă că fanii din Marea Britanie ai ducesei nu vor putea achiziționa produsul.

Contul de Instagram al brandului „As Ever” a publicat o fotografie ce surprindea flori, o baghetă de pâine, alături de ceai și miere, aranjate într-un coș elegant. Postarea era însoțită de mesajul: „Cutia Garden Tea Bloom a sosit.”

 

În descriere, brandul a prezentat colaborarea cu High Camp Gardenias, precizând că bujorii albi, menta, iasomia și gardeniile completează combinația cu ceaiul de mentă și mierea de salvie oferite de „As Ever”.

Setul este descris drept perfect pentru buchete, aranjamente plutitoare sau pentru o ceașcă de ceai băută în liniște. Conform brandului, produsele se inspiră din dragostea lui Meghan pentru gătit, de a primi oaspeți și de a fi o gazdă bună.

Noua lansare a cadoului de Paște vine după încetarea parteneriatul cu  Netflix

Lansarea noului produs survine după ce parteneriatul dintre Netflix și brandul de lifestyle al ducesei Meghan a luat sfârșit. Meghan și Prințul Harry au semnat în 2020 un acord cu platforma de streaming, estimat la peste 74 de milioane de lire sterline.

În acest parteneriat, Netflix beneficia de un contract pentru producțiile lor de film și televiziune, având astfel acces prioritar la proiectele companiei Archewell.

Serialul lui Meghan, „With Love”, a debutat pe platformă în martie 2025, în paralel cu lansarea revistei As Ever și a primelor produse ale brandului, printre care și dulceața de zmeură, prezentă în mod vizibil pe tot parcursul emisiunii. Recent, un purtător de cuvânt al ducesei a afirmat că brandul este „pregătit să funcționeze independent”.

12:28 - Schimbare revoluționară la Google Maps: Întreabă direct harta ce vrei să faci
12:21 - Bloggerul rus Ilia Remeslo, internat la psihiatrie după ce l-a denunțat pe Vladimir Putin
12:13 - Dani Mocanu și fratele său, aproape de extrădare. Ultimele acțiuni ale autorităților italiene
12:07 - Soția primarului din New York Rama Duwaji își închide contul X după ce postări pro-Hamas au reapărut în presă
12:01 - Chuck Norris, de urgență la spital. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
11:50 - Tzancă Uraganu, manea pentru Cristian Rizea: Fraierică, fraiere, s-a văzut valoarea ta/Ești cel mai ratat sifon, te-a...

Motivația pe care familia i-a impus-o lui Damian Drăghici, în copilărie: Ori muzică, ori pușcărie
Povestea Premiului Grammy câștigat de Damian Drăghici împreună cu legendarul Paul Winter
