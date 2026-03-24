Anunțul unui actor celebru: Meghan se va întoarce la actorie și va fi fantastică

Meghan Markle se pregătește să facă un pas important înapoi în lumea actoriei, după ani de implicare în activități caritabile și viața regală. Foști colegi susțin că ducesa ar fi hotărâtă să revină pe ecran și să surprindă publicul cu noi proiecte cinematografice și de televiziune, informează the-express.com.

Se pare că Meghan Markle este pregătită să revină pe marele ecran, după încheierea colaborării sale cu Netflix. O fostă colegă din serialul „Suits” a sugerat că revenirea actriței va fi spectaculoasă, menționând că Meghan „va surprinde pe toată lumea”.

Contractul de 100 de milioane de dolari semnat cu Netflix de Meghan Markle și Prințul Harry, Ducesa și Ducele de Sussex, a ajuns la final și se estimează că nu va fi reînnoit, iar acum ar putea să-și reia cariera de actriță.

Reamintim faptul că încheierea relației cu platforma de streaming vine după recenziile negative primite de cel de-al doilea sezon al serialului „With Love, Meghan”.

Actorul Eric Roberts, cunoscut pentru colaborarea sa cu Meghan Markle în serialul „Suits”, și-a exprimat săptămâna trecută sprijinul pentru revenirea actriței pe micile ecrane:

„„Cred că ar trebui să se întoarcă. Cred că se va întoarce. Și cred că va fi fantastică și va uimi pe toată lumea”. a declarat celebrul actor Eric Roberts.

Soția sa, Eliza Roberts, care este atât directoare de casting, cât și managerul actriței, a adăugat: „Este momentul potrivit. Meghan trebuie să se întoarcă la muncă. Sunt sigură că întreaga ei familie o va susține, iar ea este absolut extraordinară.”

Declarațiile au fost făcute în timpul unei gale caritabile desfășurate săptămâna trecută pe covorul roșu. Eliza a mai explicat că Meghan a părăsit serialul în 2018, menționând că Familia Regală a avut rezerve legate de natura „foarte seducătoare” a personajului său, asistenta juridică Rachel Zane.

Între timp,Ted Sarandos, directorul executiv al Netflix, a decis să renunțe discret la conturile de Instagram ale lui Meghan și ale brandului ei de lifestyle, As Ever, pe fondul zvonurilor conform cărora relațiile dintre gigantul de streaming și familia Sussex s-ar deteriora.

Această situație le-a creat dificultăți celor doi, însă se zvonește că mediul actoricesc rămâne deschis pentru Meghan. Eliza Roberts, în vârstă de 73 de ani, a comentat: „Din momentul în care o vezi, e clar că are aura unei vedete. Nu contează circumstanțele. Era inevitabil să se întâmple”.

Se mai spune că Meghan avea în plan să dezvolte un proiect de suflet: un serial animat pentru Netflix intitulat „Pearl”. Proiectul a fost însă anulat înainte de lansare, după ce parteneriatul lor profitabil a fost considerabil redus.

În urma acestui fapt, au reapărut speculații despre o posibilă întoarcere a Ducilor de Sussex în familia regală, mai ales că Meghan și Harry, în vârstă de 41 de ani, intenționează să participe la acțiuni filantropice în timpul vizitei lor în Australia, programată pentru luna aprilie.

Cuplul a fost avertizat că va avea nevoie de „piele groasă” pe durata șederii. O sursă apropiată familiei regale a declarat: „Vor fi mulți monarhiști și republicani care nu vor primi vizita lui Harry și Meghan cu brațele deschise. Orice apariție regală, chiar dacă membrii familiei nu mai reprezintă oficial Regele, va stârni inevitabil discuții despre monarhie.”

Vizita Ducilor de Sussex în Australia va avea loc la doar câteva săptămâni după călătoria Regelui Charles în Statele Unite, prima sa vizită acolo din decembrie 2018.