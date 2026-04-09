„Big Mistakes”, disponibil pe Netflix: un serial polițist cu doi frați implicați în crima organizată

Netflix a lansat „Big Mistakes”, un serial polițist captivant care explorează legăturile complicate ale unei familii cu lumea interlopă. Povestea urmărește coborârea acestei familii în haos cu actori de excepție care au dat viață fiecărei decizii proaste, informează Tudum.

Dan Levy revine pe micile ecrane cu un nou serial, „Big Mistakes”, disponibil acum pe Netflix. Serialul promite o combinație de dramă familială și elemente de crimă, urmărind povestea a doi frați incapabili, prinși în capcana șantajului și a lumii interlope.

Abonații platformei sunt invitați să exploreze universul disfuncțional al acestei familii, unde fiecare decizie greșită aduce consecințe haotice. De la coliere furate la scuze improvizate, „Big Mistakes” promite umor negru și tensiune în egală măsură.

Este al doilea serial original creat și regizat de Levy, după succesul sitcom-ului premiat cu Emmy, Schitt's Creek. Rachel Sennott, cunoscută pentru rolurile din I Love LA și Bottoms.

„Sunt entuziasmat să aduc la viață această poveste de familie cu adevărat haotică prin intermediul Netflix”, a declarat Levy la lansarea proiectului. „Echipa din culise și din fața camerei este remarcabilă. Taylor Ortega va deveni un nume cunoscut, iar pentru mine a fost o realizare să o pot numi pe Laurie Metcalf „mamă”. Abia aștept să împărtășim asta cu publicul”.

Filmul „Big Mistakes” este acum disponibil pe Netflix, după o lansare marcată de o strategie de promovare ingenioasă. Înainte de premieră, un panou publicitar enigmatic a fost amplasat pe Sunset Boulevard din Los Angeles, prezentând un colier cu diamante și numerele 4.9.26, fără nicio explicație suplimentară.

În aceeași seară, Netflix a publicat pe rețelele sociale un videoclip în realitate augmentată în care colierul părea să fie „furat” de pe panou. Ulterior, actorii Levy, Ortega, Metcalf, Quinn, Kuzum și Innanen au postat selfie-uri pe canalele Netflix, purtând colierul „furat” și dezvăluind astfel că ei erau „vinovații” jafului fictiv.

În cele din urmă, colierul a fost readus la panoul publicitar, iar cifrele inițiale s-au transformat într-un indiciu clar: 9 aprilie, data oficială a lansării filmului.

Serialul „Big Mistakes” îi aduce pe ecrane pe Levy, care și-a făcut debutul regizoral în 2024 cu filmul Good Grief, având roluri multiple: vedetă, showrunner și producător executiv.

Alături de el, telespectatorii vor putea urmări performanțele lui Taylor Ortega (Welcome to Flatch, The Four Seasons, Another Simple Favor) și Laurie Metcalf (Lady Bird, Scream 2, Roseanne, Hacks), ambele actrițe având roluri importante în cele opt episoade ale serialului.

Lui Levy, Ortega și Metcalf se alătură: Jack Innanen, Boran Kuzum, Abby Quinn, Elizabeth Perkins, Jacob Gutierrez, Joe Barbara, Mark Ivanir, Această distribuție promite o combinație de talente consacrate și noi figuri promițătoare, conturând o poveste captivantă pentru publicul serialului.