Jude Law îl joacă pe Putin în noul film „The Wizard of the Kremlin”. Când va fi lansarea

Actorul britanic Jude Law îl portretizează pe președintele rus Vladimir Putin în producția cinematografică „The Wizard of the Kremlin”, un film care a atras deja atenția înainte de lansarea. Proiectul explorează culisele puterii din Rusia post-sovietică, având la bază o poveste inspirată din mediul politic de la Kremlin, informează collider.com.

Într-un nou proiect cinematografic cu puternică încărcătură politică, Jude Law se pregătește să intre în pielea uneia dintre cele mai controversate figuri ale prezentului: președintele rus Vladimir Putin. Producția, intitulat „Vrăjitorul de la Kremlin” (The Wizard of the Kremlin).

Povestea este inspirată de romanul de debut semnat de Giuliano da Empoli și promite o perspectivă satirică, întunecată, asupra mecanismelor prin care puterea se construiește și se consolidează în Rusia contemporană.

„The Wizard of the Kremlin” reconstituie perioada de după prăbușirea Uniunii Sovietice, când fostul ofițer KGB își croiește drumul spre influență maximă într-un context politic instabil. În acest tablou tensionat, personajul fictiv Vadim Baranov, interpretat de Paul Dano, devine consilierul său apropiat și arhitectul din umbră al strategiilor de putere, un adevărat „maestru al manipulării”.

Înainte de lansarea în cinematografe, vedem în trailerul oficial, un univers dominat de construcția atentă a mitului politic, dar și de consecințele sale: violență, control și transformarea societății într-un instrument al puterii.

Ânsă accentul narativ cade mai degrabă pe personajul Vadim Baranov, cel care, prin experiența sa din televiziune și producție, devine arhitectul din umbră al unei întregi construcții de imagine politică. Filmul deschide cu o aură de legendă în jurul lui, alimentând ideea unui „nou Rasputin”, un om care aspiră să-și lase amprenta asupra istoriei prin influențarea subtilă a conștiinței colective.

În această reprezentare, Baranov ajunge să modeleze percepții și să contureze o realitate politică în care puterea rusă este idealizată și consolidată prin manipularea opiniei publice. El îl sprijină pe tânărul și ambițiosul fost agent de informații. Vladimir Putin, contribuind la transformarea acestuia într-o figură dominantă, asociată cu autoritate, teamă și control.

Pe parcurs, personajul își pierde treptat neutralitatea, implicându-se într-o rețea de minciuni, interese ascunse și mecanisme de influență politică, devenind parte activă din construirea unui lider care își asumă o imagine dură, chiar conflictuală. În această logică, liderul nu caută validare simbolică internațională, ci își definește puterea prin confruntare și tensiune, inclusiv prin ideea unui „război” ca expresie a identității naționale.

Deși Baranov rămâne un personaj ficțional, el este inspirat de figuri reale din cercul de influență al puterii ruse, precum Vladislav Surkov, considerate esențiale în modelarea imaginii publice a Kremlinului din culise.

Filmul urmărește atât evoluția profesională, cât și viața personală a personajelor, construind un thriller politic în care se împletesc intrigi, manipulări și episoade de violență, dar și o satiră întunecată despre transformarea unei societăți într-un spațiu dominat de autocrație și controlul percepției.

Distribuția reunește nume precum Paul Dano și Jude Law, alături de Alicia Vikander, Tom Sturridge, Will Keen și Jeffrey Wright. Proiectul este semnat de regizorul Olivier Assayas, cunoscut pentru „Clouds of Sils Maria”, care semnează atât regia, cât și scenariul, în colaborare cu scriitorul Emmanuel Carrère.

„Vrăjitorul de la Kremlin”, noul film regizat de Olivier Assayas, continuă să divizeze criticii de film, la un an după premiera sa de la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Primele reacții au fost mixte încă de la debut, iar percepția generală rămâne una rezervată.

În prezent, producția are un scor de aproximativ 52% pe platforma Rotten Tomatoes. Dacă unii critici au apreciat ironia și accentele de umor ale filmului, alții au semnalat ca punct slab ritmul considerat prea lent.

Printre reacțiile mai critice se numără cea a jurnalistului Ross Bonaime de la Collider, care a văzut filmul la Festivalul Internațional de Film de la Toronto. Acesta i-a acordat o notă de 4/10, însă a remarcat pozitiv interpretarea lui Jude Law în rolul lui Vladimir Putin, descriind prestația drept una intensă și tulburătoare, care domină fiecare apariție pe ecran. „Vrăjitorul de la Kremlin” își va face debutul în cinematografe pe 15 mai.