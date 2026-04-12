Putin vrea să medieze negocierile dintre SUA și Iran. Ce a discutat cu președintele iranian

Vladimir Putin. Sursă foto:kremlin.ru
Președintele rus Vladimir Putin a avut duminică o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, la scurt timp după încheierea fără rezultat a negocierilor dintre Iran și Statele Unite, desfășurate la Islamabad, în contextul în care armistițiul aflat în vigoare este pus sub semnul întrebării, iar președintele rus și-a exprimat disponibilitatea de a facilita o soluție diplomatică în Orientul Mijlociu, a anunțat Kremlinul prin intermediul unui comunicat de presă.

Putin vrea să medieze negocierile SUA – Iran

Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin i-a transmis președintelui iranian că este pregătit să ajute la medierea eforturilor pentru obținerea păcii în Orientul Mijlociu.

„Vladimir Putin a subliniat disponibilitatea sa de a facilita în continuare identificarea unei soluții politice și diplomatice la conflict și de a media eforturile pentru atingerea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu”, se arată în comunicatul Kremlinului privind convorbirea.

Discuțiile dintre SUA și Iran s-au încheiat fără un acord

Iranul și Statele Unite nu au reușit să ajungă duminică la un acord pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu, însă nu a existat o reluare imediată a ostilităților, în timp ce liderii mondiali au făcut apel rapid la ambele părți să continue calea diplomatică spre pace.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a părăsit Pakistanul după discuții, descrise ca fiind cea mai înaltă întâlnire între cele două părți de la Revoluția Islamică din 1979, și a avertizat că Washingtonul a prezentat Teheranului „oferta finală și cea mai bună” pentru un acord.

„Plecăm de aici cu o propunere foarte simplă”, a spus el. „Vom vedea dacă iranienii o acceptă.”

Discuția dintre președintele rus și cel iranian a avut loc la câteva ore după ce JD Vance a anunțat că delegația americană părăsește Pakistanul fără un acord. Negocierile s-au încheiat după 21 de ore, iar acum armistițiul de două săptămâni, aflat în vigoare, este sub semnul întrebării.

Steve Witkoff si JD Vance / sursa foto: captură video

JD Vance: Aceasta este o veste proastă pentru Iran

La finalul negocierilor, JD Vance a spus că lipsa unui acord este o veste mai proastă pentru Iran decât pentru Statele Unite.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord, și cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât este pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat presei Vance la încheierea discuțiilor. „Așadar, ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord. Am clarificat foarte bine care sunt limitele noastre”, a adăugat vicepreședintele american.

De partea iraniană, președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că echipa sa de negociere a venit cu propuneri în cadrul discuțiilor, însă acestea nu au dus la un rezultat. Acesta a spus că echipa iraniană a „prezentat inițiative constructive, dar, în cele din urmă, cealaltă parte nu a reușit să câștige încrederea delegației iraniene în această rundă de negocieri”.

Agenția de știri iraniană Tasnim a transmis că cererile „excesive” ale Statelor Unite au împiedicat ajungerea la un acord și că negocierile s-au încheiat.

Strâmtoarea Hormuz și îmbogățirea uraniului, printre punctele de blocaj

Relatările din Iran și Statele Unite arată că cele două părți nu au reușit să ajungă la un acord nici în privința controlului asupra strâmtorii Hormuz, nici în ceea ce privește dreptul Teheranului de a îmbogăți uraniu în cadrul unui eventual acord. Eșecul negocierilor amplifică temerile că o reluare a luptelor ar putea duce la creșterea prețurilor globale la energie și la deteriorarea suplimentară a infrastructurii de transport maritim și a instalațiilor de petrol și gaze din Golf.

În același timp, civilii din regiune se tem că loviturile aeriene ar putea fi reluate, în lipsa unei perspective politice clare.

Înainte ca JD Vance să facă declarațiile de la finalul discuțiilor, guvernul iranian a afirmat într-o postare pe X că negocierile vor continua și că experții tehnici de ambele părți vor face schimb de documente.

În acest context, convorbirea dintre Vladimir Putin și Masoud Pezeshkian a venit într-un moment de blocaj diplomatic, după o rundă de negocieri care nu a produs un acord și care a lăsat sub semnul întrebării menținerea armistițiului de două săptămâni.

