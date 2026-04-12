Armistițiul Rusia - Ucraina a fost încălcat. Doi civili răniți, în urma unui atac cu drone în regiunea Harkov

Forțele ruse au lansat duminică dimineață, 12 aprilie, un atac cu drone asupra localității Zolochiv, din regiunea Harkov, Ucraina, unde doi civili au fost răniți, iar mai multe clădiri au fost avariate, în condițiile în care armistițiul de Paște nu a fost respectat, relatează Kyiv Post.

Loviturile au fost efectuate cu vehicule aeriene fără pilot (UAV), vizând infrastructura civilă, potrivit Poliției Regionale Harkov. Atacul a afectat o zonă locuită, unde mai multe obiective civile au fost expuse impactului, în contextul intensificării acțiunilor militare din regiune.

În urma atacului, un bărbat din localitate a suferit arsuri, fiind rănit direct de explozii, în timp ce o femeie în vârstă de 63 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit o reacție severă de stres. Autoritățile au intervenit pentru acordarea primului ajutor și evaluarea situației victimelor.

Pagubele materiale au inclus deteriorarea acoperișului unui magazin și avarierea gardului unei proprietăți private. Polițiștii au continuat intervenția la fața locului pentru documentarea distrugerilor și pentru colectarea probelor necesare anchetei.

Atacul are loc în contextul unui nou val de încălcări ale armistițiului anunțat pentru Paștele ortodox. Deși o încetare a focului de 32 de ore ar fi trebuit să intre în vigoare sâmbătă, la ora 16:00, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat până la ora 22:00 un total de 469 de încălcări atribuite trupelor ruse, inclusiv 22 de asalturi și peste 150 de bombardamente în primele ore ale perioadei de „liniște de sărbătoare”.

Bombardamentele continue au accentuat neîncrederea autorităților ucrainene în privința angajamentelor umanitare asumate de Moscova. Potrivit datelor comunicate de partea ucraineană, doar sâmbătă forțele ruse au utilizat 3.928 de drone kamikaze și au efectuat 57 de atacuri aeriene asupra teritoriului țării, semnalând o intensificare a operațiunilor militare în plină perioadă în care fusese anunțată o încetare temporară a focului.

În același timp, luptele continuă în apropierea orașelor Kramatorsk și Sloviansk, unde linia frontului rămâne sub presiune constantă. Pentru locuitorii din regiunea Harkov, atacul asupra localității Zolochiv din dimineața Paștelui indică faptul că armistițiul anunțat nu s-a reflectat în realitatea din teren.

În urmă cu câteva zile, Vladimir Putin a decis o încetare a focului pe durata sărbătorilor ortodoxe de Paște. Anunțul a venit în contextul în care și Kievul propusese o pauză a ostilităților.

„Un armistițiu este declarat de la ora 16:00 (13:00 GMT) pe 11 aprilie până la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2026” de către Putin, „în legătură cu apropiata sărbătoare ortodoxă a Paștelui”, a anunțat Kremlinul într-un comunicat.

Instituția a transmis și că Statul Major General „a primit instrucțiuni să înceteze operațiunile de luptă în toate direcțiile pentru această perioadă”, dar a adăugat că trupele rămân pregătite să „contracareze orice posibile provocări din partea inamicului”.

Cu toate astea, Volodimir Zelenski a declarat la începutul săptămânii că a adoptat o propunere de armistițiu pentru sărbători prin intermediul SUA, în condițiile în care discuțiile pentru încheierea conflictului, care durează de patru ani, au fost afectate de războiul din Orientul Mijlociu.

După anunțul făcut de Kremlin, liderul ucrainean a transmis că Ucraina va respecta armistițiul care urma să intre în vigoare sâmbătă după-amiază, dar că va răspunde „lovitură cu lovitură” la orice încălcare din partea Rusiei.