Rusia își retrage aproape complet personalul de la centrala nucleară Bushehr. Evacuarea, coordonată cu Iranul

Rusia a evacuat aproape întreg personalul său de la centrala nucleară de la Bushehr, în Iran, în contextul tensiunilor de securitate generate de conflictul recent din regiune, potrivit declarațiilor oficiale ale conducerii Rosatom, potrivit The Wall Street Journal.

Directorul general al Rosatom, Aleksei Lihacev, a anunțat că un nou grup de 108 angajați a părăsit centrala luni, îndreptându-se către orașul Isfahan.

„108 persoane se îndreaptă în prezent spre Isfahan, totul decurge conform planului”, a declarat Lihacev pentru jurnaliști.

După această ultimă etapă, doar aproximativ 20 de angajați ruși au rămas la centrala nucleară, aceștia fiind în principal personal de conducere și specialiști responsabili de echipamente critice. Oficialul rus a descris operațiunea drept „rotirea finală” a personalului.

Evacuarea a fost realizată în coordonare directă cu autoritățile iraniene, potrivit declarațiilor oficiale. Centrala de la Bushehr Nuclear Power Plant reprezintă un proiect strategic construit și operat cu sprijinul tehnologic al Rusiei, fiind una dintre principalele instalații nucleare civile ale Iranului.

Colaborarea ruso-iraniană în domeniul nuclear civil datează de mai multe decenii, iar Rusia a avut un rol esențial în finalizarea reactorului de la Bushehr, conectat la rețea în 2011. De atunci, specialiști ruși au fost implicați în operarea și mentenanța instalației.

Decizia de retragere a personalului survine pe fondul intensificării riscurilor de securitate în regiune. Rusia și-a exprimat în mod repetat îngrijorarea cu privire la impactul conflictului asupra infrastructurii nucleare iraniene.

Potrivit declarațiilor oficiale, mai multe proiectile au lovit zona din apropierea centralei, unele căzând în vecinătatea reactorului nuclear.

Deși nu au fost raportate avarii majore la instalație, situația a ridicat semne de alarmă privind siguranța personalului și a facilității.

Retragerea aproape completă a personalului rus nu a fost o decizie de moment. Conform lui Lihacev, planificarea evacuării a început cu mult înainte de încetarea focului din conflictul regional.

În luna martie și la începutul lunii aprilie, Rusia a retras în mai multe etape aproximativ 600 de angajați implicați în proiectul Bushehr. Operațiunea actuală marchează finalizarea acestui proces gradual.

Centrala de la Bushehr are o importanță strategică nu doar pentru Iran, ci și pentru echilibrul regional în materie de securitate nucleară. Orice incident în zonă ar putea avea consecințe majore, inclusiv riscuri de contaminare și escaladare politică.

Evacuarea personalului rus reflectă o abordare precaută a Moscovei în raport cu evoluțiile din teren, în condițiile în care conflictul a adus infrastructura critică în proximitatea unor acțiuni militare.

Retragerea aproape completă a personalului rus de la centrala nucleară Bushehr evidențiază preocupările crescânde privind securitatea în regiune și vulnerabilitatea infrastructurii critice în context de conflict.

Deși operațiunile tehnice continuă cu un număr redus de specialiști, evoluțiile viitoare vor depinde în mare măsură de stabilitatea situației de securitate din Iran și din zona înconjurătoare.