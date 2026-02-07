Motor cu plasmă, testat de cercetătorii ruși de la Rosatom. Călătorii pe Marte în doar două luni

Cercetătorii ruși testează un prototip revoluționar de motor cu plasmă, dezvoltat de Rosatom, care ar putea reduce călătoria spre Marte de la luni întregi la doar 30–60 de zile, deschizând calea pentru misiuni rapide spre Planeta Roșie și chiar explorări dincolo de Sistemul Solar, potrivit World Nuclear News.

Specialiștii corporației de stat ruse Rosatom testează un prototip de motor cu plasmă, care ar putea reduce durata călătoriei spre Planeta Roșie la 30–60 de zile. În timp ce SpaceX și-a amânat planurile pentru Marte pentru a se concentra pe aselenizarea din 2027, Rusia își testează tehnologia cu potențial de călătorii interplanetare rapide.

Motorul, bazat pe un accelerator magnetic de plasmă, funcționează în impulsuri regulate și are o putere medie de aproximativ 300 kW. Dezvoltatorii săi afirmă că acesta ar permite navelor spațiale să atingă viteze mult mai mari decât cele ale motoarelor chimice, față de care călătoria spre Marte durează în prezent între 7 și 10 luni, conform datelor NASA.

Alexey Voronov, oficial al institutului de cercetare Rosatom din Troitsk, a explicat că un zbor spre Marte cu motoare convenționale poate dura aproape un an, expunând astronauții la radiații cosmice periculoase. Reducerea timpului petrecut în spațiu este esențială pentru siguranță, iar NASA stabilește limite pentru întreaga carieră a unui astronaut.

Cercetătorii ruși susțin că motoarele cu plasmă pot scurta misiunea la cel mult două luni. Voronov a precizat că realizarea prototipului este o etapă crucială pentru a evalua dacă sistemul poate fi adaptat pentru nave spațiale și pentru a estima costurile de producție.

La institutul de cercetare Rosatom din Troitsk, lângă Moscova, se construiește un stand experimental cu o cameră de vid de aproximativ 14 metri lungime și 4 metri diametru, pentru a reproduce condițiile din spațiul cosmic. Testele fac parte din etapa actuală de dezvoltare, iar lansarea pe orbită va fi realizată prin metode clasice, urmând ca un model destinat zborului să apară în jurul anului 2030.

Cercetătorii ruși spun că sistemul de propulsie ar genera o tracțiune de circa 6 newtoni și ar accelera particulele încărcate până la aproximativ 100 km/s. Teoretic, aceste performanțe ar putea permite zboruri interplanetare și chiar misiuni dincolo de sistemul solar.