Pata solară gigantică, aflată la apogeul activității

Pata solară, numită regiunea solară 4366, a fost observată pentru prima dată în urmă cu doar câteva zile, însă evoluția sa a fost spectaculoasă: s-a extins rapid până la o dimensiune comparabilă cu aproximativ jumătate din cea a celebrului eveniment Carrington, informează livescience.com.

Evenimentul Carrington rămâne un reper istoric, după ce, în septembrie 1859, a generat o erupție solară foarte puternică, responsabilă pentru cea mai severă furtună geomagnetică documentată vreodată pe Pământ.

O posibilă intensificare a activității geomagnetice ar putea favoriza apariția unor aurore boreale spectaculoase la latitudini mai joase decât în mod obișnuit, joi, 5 februarie.

Informația apare într-o alertă emisă de Centrul de Predicție a Vremii Spațiale (SWPC) din cadrul Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice, însă specialiștii avertizează că, în acest moment, evoluția exactă a fenomenului rămâne incertă.

La baza acestei situații se află o evoluție accelerată a petei solare 4366, care a devenit extrem de instabilă. În doar 24 de ore, între duminică și luni, regiunea a generat peste 20 de erupții solare. Dintre acestea, cel puțin 23 au fost încadrate în clasa M, iar patru în clasa X — cea mai intensă categorie de erupții solare, conform datelor furnizate de NASA.

Activitatea solară a atins un nivel maxim duminică, în jurul orei 18:57 EST, când o pată solară a generat o erupție extrem de puternică, clasificată X8.1, conform Centrului de Prognoză a Vremii Spațiale (SWPC). Este vorba despre cea mai intensă erupție înregistrată din octombrie 2024, moment în care Soarele a produs o explozie de tip X9.0.

Erupția recentă, încadrată în cea mai severă clasă, a provocat rapid întreruperi parțiale ale comunicațiilor radio în regiunea Pacificului de Sud, relatează Spaceweather.com.

Totodată, fenomenul a fost însoțit de o ejecție de masă coronală (CME), un nor de plasmă care se deplasează mai lent, lansată pe traiectoria Pământului. Specialiștii SWPC estimează că această ejecție va trece foarte aproape de planeta noastră pe 5 februarie, existând totuși posibilitatea unui impact marginal.

În eventualitatea în care CME va interacționa cu câmpul magnetic terestru, particulele solare încărcate vor fi direcționate către regiunile polare, unde ar putea genera aurore spectaculoase.

Soarele traversează o perioadă de intensă agitație, marcată de apariția petelor solare, zone extinse și întunecate, dominate de instabilitate magnetică, care iau naștere în straturile inferioare ale atmosferei solare. Atunci când liniile câmpului magnetic din jurul acestor regiuni devin prea încâlcite, ele se pot reconfigura brusc și violent, generând erupții solare puternice și ejecții de masă coronală.

Astfel de fenomene ating un maxim aproximativ o dată la 11 ani, odată cu inversarea polilor magnetici ai Soarelui, etapă cunoscută sub numele de „maxim solar”. În acest interval, atât frecvența, cât și intensitatea exploziilor solare cresc semnificativ.

În 2024, NASA a anunțat oficial că Soarele a intrat în faza de maxim solar, iar specialiștii avertizează că activitatea extremă a vremii spațiale ar putea continua până în 2026. Consecințele pot fi spectaculoase: aurore boreale rare și vizibile pe suprafețe mult mai extinse decât de obicei.

Un exemplu notabil a avut loc în mai 2024, când o ejecție de masă coronală de proporții a împins luminile polare până în Florida. Pata solară responsabilă pentru acest eveniment a rămas activă peste trei luni și a generat aproape 1.000 de erupții solare, potrivit unui studiu recent.

Dincolo de spectacolul ceresc, furtunile solare intense pot produce efecte nedorite pe Pământ, inclusiv întreruperi ale comunicațiilor radio, perturbări ale sistemelor GPS și avarii la sateliți sau nave spațiale.

În 2025, cea mai puternică erupție solară observată până acum a fost clasificată drept X5.1 și a fost înregistrată în luna noiembrie. Totuși, pata solară numerotată 4366 a reușit deja să o depășească, iar cercetătorii urmăresc cu atenție dacă aceasta va rezista suficient pentru a-și stabili un nou record.