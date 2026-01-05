Filmele care vor face istorie în 2026. „Oddisey” și „Wuthering Heights”, printre cele mai așteptate producții

După un 2025 cu rezultate mixte, anul 2026 se anunță unul grandios în cinematografe, cu superproducții semnate de Spielberg, Nolan și Villeneuve și lungmetraje de autor marca Assayas, Safdie sau Almodóvar.

Olivier Assayas adaptează romanul lui Giuliano da Empoli, explorând ascensiunea și influența lui Vladimir Putin în anii 1990 prin prisma consilierului său, Vadim Baranov. Paul Dano, Jude Law și Alicia Vikander dau viață personajelor principale, într-o poveste despre putere, manipulare și libertate.

Chloé Zhao prezintă „Hamnet”, inspirat din romanul lui Maggie O’Farrell, care urmărește drama familiei Shakespeare după moartea fiului lor în 1596. Filmul explorează modul în care această tragedie personală a influențat crearea piesei „Hamlet”, una dintre cele mai cunoscute lucrări ale dramaturgului.

Emerald Fennell adaptează romanul „Wuthering Heights” al lui Emily Brontë, prezentând povestea lui Catherine și Heathcliff într-o manieră modernă, cu Margot Robbie și Jacob Elordi în rolurile principale. Filmul este acompaniat de coloana sonoră realizată de Charli XCX.

Josh Safdie prezintă „Marty Supreme”, primul său film solo după colaborarea cu fratele său Benny. Acțiunea urmărește parcursul lui Marty Mauser, un tânăr din New Yorkul anilor 1950, care își propune să atingă succesul în lumea tenisului de masă.

David Frankel regizează continuarea „The Devil Wears Prada”, în care Miranda Priestly trebuie să facă față declinului presei scrise și să colaboreze cu Emily, acum director într-un grup de lux. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin în rolurile lor, alături de noi membri ai distribuției, printre care Lady Gaga și Kenneth Branagh.

Jon Favreau readuce „Star Wars” pe marele ecran cu „The Mandalorian and Grogu”, urmărind aventurile lui Din Djarin și Grogu după căderea Imperiului. Pedro Pascal și Sigourney Weaver interpretează rolurile principale, într-un film realizat în California, care conectează mai multe producții Disney+ și pregătește viitoarele proiecte ale francizei.

Emily Blunt va juca și in filmul „Disclosure Day”, în regia lui Steven Spielberg și cu scenariul semnat de David Koepp.

Christopher Nolan transformă epopeea lui Homer într-un blockbuster filmat în format IMAX, urmărind călătoria lui Ulise spre Itaca după războiul troian, cu întâlniri periculoase precum Polifem, sirenele și Circe. Filmul aduce o reinterpretare vizuală grandioasă a clasicului literar.

Tom Holland revine în „Spider-Man: Brand New Day”, în timp ce Jean Valjean continuă să facă fapte bune sub noua sa identitate în „Les Misérables”. Denis Villeneuve încheie trilogia „Dune” cu Paul Atreides ca împărat și figură profetică, iar distribuția include Timothée Chalamet și Zendaya în rolurile principale.