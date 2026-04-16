Ben Stiller și Robert De Niro se reunesc în „Focker-In-Law”. Când va fi lansarea

Ben Stiller și Robert De Niro vor apărea din nou împreună într-un nou proiect intitulat „Focker-In-Law”, marcând continuarea unei colaborări care a avut un impact major asupra publicului de-a lungul anilor, informează collider.com.

Unele francize nu au nevoie de artificii complicate pentru a-și recâștiga publicul. În cazul noului film din seria „Focker-In-Law”, primul titlu al unei francize îndrăgite în ultimii 16 ani, a fost suficient să readucă în atenție ideea că familia Byrnes-Focker urmează să se reîntoarcă la vechile lor obiceiuri haotice, fiind suficient cât să stârnească interesul fanilor.

Deși seria a lipsit o perioadă din peisajul cinematografic, combinația sa caracteristică de tensiuni familiale, diferențe între generații și umor bazat pe situații stânjenitoare nu și-a pierdut deloc farmecul.

Tocmai această formulă familiară face ca „Focker-In-Law” să fie privit cu ușurință ca un proiect care stârnește curiozitatea publicului. Și chiar dacă este un brand deja cunoscut publicului, lasă suficient loc pentru noi situații comice, generate mai ales prin introducerea unor situații comice în familia buclucașă.

La CinemaCon, Universal a prezentat în premieră participanților primele imagini consistente din mult așteptata continuare, iar trailerul oficial a fost ulterior lansat și online. Astfel, atât expozanții, cât și publicul larg au putut vedea pentru prima dată material relevant din film, semn că studioul înțelege foarte bine așteptările legate de această revenire.

Distribuția reprezintă unul dintre motivele principale pentru care această continuare este deja percepută ca un eveniment important pentru fanii seriei originale. În „Focker-In-Law” îi regăsim pe Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Teri Polo și Blythe Danner, alături de Ariana Grande, Skyler Gisondo și Beanie Feldstein.

În special Ariana Grande atrage atenția, mai ales după prestația sa nominalizată la Oscar în rolul Glindei, Vrăjitoarea cea Bună, din producțiile „Wicked” ale Universal. Evoluția ei în acel rol a fost considerată o surpriză plăcută, iar studioul pare să mizeze în continuare pe extinderea colaborării cu actrița în proiecte viitoare.

Cu ocazia unei proiecții aniversare de 25 de ani a filmului original și a unei sesiuni speciale de întrebări și răspunsuri, moderată de Joe Fryer de la NBC, membrii distribuției au rememorat evoluția poveștii, dar și modul în care propriile lor vieți s-au schimbat între timp.

Ben Stiller a explicat că, la rândul său, a ajuns acum în postura în care se afla Robert De Niro în urmă cu un sfert de secol. „Cred că ideea a pornit din faptul că, în acest moment, am aceeași vârstă pe care o avea Bob când am făcut primul film”.

„Teri are, de asemenea, vârsta pe care o avea atunci, iar acest lucru m-a făcut să simt că există o legătură interesantă cu primul film, mai ales acum, când copiii mei sunt mari și unul dintre ei se gândește să-și prezinte partenerul familiei”, a explicat Ben Stiller. Filmul „Focker-in-Law” este programat să ajungă în cinematografe pe 25 noiembrie 2026.