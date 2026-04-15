Surse din interiorul Palatului vorbesc despre o posibilă reconciliere între Charles și Harry

Surse din interiorul Palatului Buckingham susțin că Regele Charles ar fi deschis către o eventuală reconciliere cu Prințul Harry, ținând cont că tensiunile din ultimii ani au afectat profund legătura dintre cei doi, informează Express.

Relația dintre Regele Charles și Prințul Harry a fost marcată de controverse și declarații publice care au amplificat distanța dintre ei. Cu toate acestea, recentele semnale din cercurile apropiate Casei Regale sugerează că o apropiere treptată nu ar mai fi exclusă.

Mai exact, o sursă din interiorul Palatului sugerează că Regele Charles ar fi dispus să-l ierte pe Prințul Harry, după ce relația dintre suveran și fiul său a fost marcată de dificultăți în ultimii ani, pe fondul unor tensiuni tot mai vizibile în familia regală.

Potrivit informațiilor vehiculate, Regele Charles ar putea fi pregătit să facă el acel pas spre reconciliere cu mezinul său, pentru că de la retragerea Prințului Harry de la toate îndatoririle regale, în 2020, legăturile s-au răcit considerabil cu toți membrii familiei regale.

Această distanțare a inclus și relația cu tatăl său, iar în anumite momente Harry a lăsat de înțeles public că nu a reușit să ia legătura cu tatăl său în timpul disputelor privind securitatea sa în Regatul Unit.

Deși relația dintre cei doi a trecut prin momente dificile, există semne că tatăl și fiul ar fi început să se apropie din nou, după ultima lor întâlnire din septembrie, la Clarence House.

Detaliile discuției nu au fost făcute publice, însă se presupune că întâlnirea a fost una pozitivă, ambele părți arătându-se bucuroase de revedere. În urma acestui moment, Prințul Harry a lăsat să se înțeleagă că, de acum înainte, prioritatea sa ar putea fi relația cu tatăl său.

De asemenea, potrivit informațiilor apărute în presă, o iertare completă ar putea fi în pregătire, Regele Charles fiind dispus să treacă peste unele dintre acțiunile fiului său, inclusiv criticile publice aduse Familiei Regale, exprimate atât în cartea autobiografică, cât și în documentarul realizat pentru Netflix.

O posibilă reconciliere deplină a fost sugerată de o sursă care ar fi declarat pentru revista People că Regele Charles și Prințul Harry au reluat contactul mai frecvent începând din septembrie, relația dintre cei doi aflându-se într-o etapă mai stabilă.

Deși aceste informații pot fi considerate încurajatoare pentru Regele Charles și Prințul Harry, se pare că Ducele de Sussex nu a reușit încă să obțină reconcilierea cu toți membrii familiei regale.

În special, relația dintre Harry și fratele său, Prințul William, rămâne tensionată, cei doi neavând, potrivit informațiilor disponibile, un dialog între frați nu există.

Totodată, Prințul William nu s-a alăturat în ultimele întâlniri dintre tatăl său și Prințul Harry, iar unele surse sugerează că o schimbare în acest sens nu este probabilă în viitorul apropiat.