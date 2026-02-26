International

Donald Trump îl atacă pe Robert De Niro, pe care îl consideră „un om bolnav, cu o minte deranjată”

Donald Trump îl atacă pe Robert De Niro, pe care îl consideră „un om bolnav, cu o minte deranjată"
Donald Trump l-a criticat dur pe Robert De Niro pe rețeaua Truth, după ce actorul a cerut americanilor să „reziste” administrației și să „salveze țara”. Schimbul de replici reaprinde conflictul public dintre cei doi.

Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa actorului Robert De Niro, într-o postare publicată miercuri, 25 februarie, pe rețeaua sa de socializare Truth. Reacția vine după ce actorul a criticat administrația și a făcut apel la mobilizare civică în cadrul podcastului „The Best People”.

Donald Trump, din nou în conflict cu Robert De Niro

În mesajul publicat online, Donald Trump l-a descris pe De Niro drept „un om bolnav, cu o minte deranjată”. Liderul de la Casa Albă a continuat afirmând că actorul „suferă de nevroză anti-Trump” și este „o altă minte bolnavă, deranjată, cu, cred, un IQ extrem de scăzut, care nu are absolut nicio idee ce face sau spune, unele dintre acestea fiind de-a dreptul INFRACȚIONALE!”.

În aceeași postare, Trump a susținut că „America este acum mai mare, mai bună, mai bogată și mai puternică ca niciodată, iar asta îi scoate complet din minți”.

Donald Trump, președintele SUA. Sursă foto: whitehouse.gov

 

Robert De Niro a cerut ca administrația Trump să fie „îndepărtată”

Declarațiile care au generat reacția președintelui au fost făcute de Robert De Niro în podcastului „The Best People”, unde actorul în vârstă de 82 de ani a vorbit despre situația politică din Statele Unite. El i-a îndemnat pe cetățeni să „reziste” și a spus că administrația Trump ar trebui „îndepărtată” pentru a „salva” țara.

Ceea ce este în joc este țara noastră, iar Trump o distruge. Cine știe care sunt motivele lui, dar este nesănătos. Trebuie să salvăm țara”, a declarat actorul.

Poziția sa critică față de Donald Trump nu este nouă. În luna mai a anului trecut, la Festivalul de Film de la Cannes, De Niro a cerut „apărarea democrației” și l-a descris pe președintele american drept „needucat”.

Postarea lui Trump le-a vizat și pe Ilhan Omar și Rashida Tlaib

În mesajul publicat miercuri, Donald Trump le-a atacat și pe reprezentantele democrate Ilhan Omar și Rashida Tlaib. Ambele au fost, în trecut, ținte ale criticilor formulate de președinte în spațiul public.

Ilhan Omar a fost agresată la sfârșitul lunii ianuarie, în timpul unei întâlniri publice, de un bărbat care avea asupra sa o seringă plină cu lichid.

