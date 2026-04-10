Cât de mari față de medie sunt lefurile la Metrorex în 2026. Salariile de bază au crescut cu 1.050 de lei

Salariile conductorilor de metrou de la Metrorex au ajuns în 2026 la niveluri nete cuprinse între aproximativ 8.000 și 11.000 de lei, în funcție de vechime, sporuri și orele lucrate, potrivit Contractului Colectiv de Muncă valabil pentru perioada 2024–2025. În același timp, compania continuă să funcționeze cu subvenții consistente de la buget și ia în calcul majorarea tarifelor pentru a acoperi deficitul de finanțare.

Veniturile angajaților Metrorex sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv vechimea în sistem, programul de lucru și sporurile specifice activității desfășurate. În anul 2026, aceste salarii sunt stabilite în baza Contractului Colectiv de Muncă pentru perioada 2024–2025, document care a inclus și o majorare salarială aplicată în 2025. Astfel, venitul net lunar al conductorilor ajunge la aproximativ 8.000–11.000 de lei, incluzând sporurile acordate. Salariul de bază a fost majorat cu 1.050 de lei brut pentru fiecare angajat, creștere care a influențat nivelul final al veniturilor.

Pe lângă salariul de bază, conductorii de metrou beneficiază de mai multe tipuri de sporuri acordate pentru condițiile de muncă. Sporul de tunel, acordat pentru activitatea desfășurată în subteran, reprezintă între 20% și 40% din salariul de bază, în funcție de timpul lucrat în aceste condiții.

De asemenea, sporul de vechime se acordă progresiv și poate ajunge până la 25% pentru angajații cu experiență îndelungată. La acestea se adaugă sporul de noxe, precum și sporurile pentru munca de noapte și pentru activitatea desfășurată în weekend.

Pe lângă aceste venituri, angajații beneficiază de tichete de masă în valoare de aproximativ 30–40 de lei pe zi, gratuitate pe rețeaua Metrorex și, în anumite condiții, pe CFR. De asemenea, sunt acordate prime echivalente cu câteva salarii de bază la momentul pensionării.

Compania Metrorex funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și are nevoie anual de subvenții semnificative pentru a-și continua activitatea, în condițiile în care deservește în principal municipiul București. Pentru anul 2026, compania a solicitat o subvenție de 1,2 miliarde de lei, însă suma aprobată a fost de 761 de milioane de lei, ceea ce a generat un deficit important de finanțare.

„Subvenția pentru transportul de călători cu metroul în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 este în sumă de 761.490.000 lei, care reprezintă 62,79% din necesarul fundamentat de societatea Metrorex S.A. în valoare totală de 1.212.731.000 lei pentru asigurarea serviciului public de transport călători cu metroul în condiţii de siguranţă, rezultă un deficit de finanțare pe anul 2026 în valoare de 451.241,03 mii lei”, se arată într-un Ordin al ministrului Transportului.

Subvențiile acordate Metrorex au variat în ultimii ani, în funcție de necesarul de finanțare și de deciziile bugetare. În 2025, compania a primit 873.000.000 de lei, iar în perioada 2018–2024 sumele alocate s-au situat între 420 de milioane și 870 de milioane de lei.

„Subvenţia/compensația de la bugetul de stat pentru transport călători cu metroul cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Metrorex S.A., aprobat prin H.G. nr. 860/2025, a fost în valoare de 873.000.000 lei, bugetul de venituri și cheltuieli fiind construit echilibrat, fără pierdere”, arată documentele.

În contextul deficitului de finanțare, Metrorex va majora tarifele pentru transportul cu metroul.

Majorarea va intra în vigoare în următoarele săptămâni, iar călătorii sunt sfătuiți să verifice noile tarife și opțiunile de abonamente pentru a-și planifica mai bine deplasările.

Tariful pentru două călătorii va crește de la 10 lei la 14 lei, iar cel pentru 10 călătorii de la 40 de lei la 55 de lei. Aceste măsuri sunt analizate în contextul diferenței dintre subvenția solicitată și cea aprobată pentru anul 2026, precum și al necesității de a susține funcționarea serviciului public de transport subteran.