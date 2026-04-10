Care e cel mai mare păcat pe care-l poți face în Vinerea Mare

Vinerea Mare sau Vinerea Neagră este una dintre cele mai importante sărbători creștine, fiind ziua în care Iisus a fost răstignit. Drept urmare este o sărbătoare extrem de încărcată spiritual și cu reguli bine stabilite.

Vinerea Patimilor este ziua cea mai tristă din an, în tradiția creștină. Există anumite lucruri care sunt interzise în această zi. Unul dintre acestea este că în această zi nu se sacrifică animale sau păsări. De asemenea creștinii se feresc să se tundă în vinerea mare, asta pentru că tradiția spune că e posibil să moară cineva din familie dacă mergi la frizer.

Totodată nu se coase, nu se spală și nici nu se fac astfel de treburi casnice. Gospodinele care fac curățenia de Paști trebuie să se asigure că termină până în Vinerea Mare.

De altfel este singura zi din an, din tradiția creștină, considerată zi de doliu. Mulți credincioși țin post negru, adică nu mănâncă nimic în ziua respectivă pentru a fi feriți de boli. Tradiția spune că în Vinerea Mare nu trebuie consumate urzicile.

Nici oțet nu este recomandat să fie consumat în Vinerea Mare. Asta pentru că Iisus a fost bătut cu urzici și i s-a dat oțet să bea oțet în timp ce era torturat. Pe de altă parte nici cusutul sau coptul de mâncare în acea zi nu sunt recomandate.

Trecerea pe sub Sfântul Epitaf care este scos în mijlocul bisericii este recomandată în această zi. De asemenea înconjurarea casei cu lumânarea de la Prohod poate să ferească familia de boli și necazuri. De asemenea se mai recomandă stropirea grădinilor cu apă neîncepută pentru a fi ferite de dăunători.

În alte zone pomii se afumă cu tămâie pentru a fi feriți de dăunători. În Vinerea Mare se face pomenirea tuturor patimilor prin care a trecut Iisus pentru mântuirea neamului omenesc.