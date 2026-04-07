O biserică din Timiș a ars complet în doar câteva minute, în Săptămâna Mare

Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de marți, 7 aprilie, într-o biserică din lemn din localitatea Săcălaz, județul Timiș, lăcașul de cult fiind distrus în totalitate, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat”.

Construcția era utilizată ca paraclis provizoriu, iar intervenția rapidă a pompierilor nu a mai putut salva clădirea.

Alarma a fost dată în jurul orei 07:25, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, care semnala izbucnirea unui incendiu violent pe strada Lacului din comună.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a mobilizat de urgență echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri din Timișoara. În total, 28 de pompieri militari au fost trimiși la fața locului pentru a gestiona situația.

Intervenția a fost una complexă, fiind utilizate mai multe mijloace tehnice: trei autospeciale de stingere, un autocamion cu container de stingere, o autoscară mecanică, precum și o autocisternă de mare capacitate, de 30.000 de litri.

De asemenea, la intervenție a participat și un echipaj SMURD, pregătit să acorde primul ajutor în caz de necesitate.

Acțiunea pompierilor a fost sprijinită de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Săcălaz, care a intervenit alături de echipele profesioniste.

Potrivit primelor date obținute de autorități, incendiul ar fi izbucnit în zona paraclisului. Materialele din care era construită clădirea au favorizat propagarea rapidă a flăcărilor.

Conform informațiilor furnizate de echipele de intervenție, „din cauza structurii din lemn a clădirii, flăcările s-au propagat cu o viteză uimitoare, cuprinzând rapid întreaga construcție”.

Deși incendiul a fost lichidat în aproximativ 30 de minute de la sosirea pompierilor, intensitatea acestuia a dus la distrugerea completă a bisericii. Nu au fost raportate victime, însă pagubele materiale sunt totale.

Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș au demarat cercetări pentru a determina cu exactitate cauza izbucnirii incendiului. La acest moment, nu a fost comunicată o concluzie oficială.

Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte în care a pornit focul, precum și eventualele factori favorizanți.

Evenimentul a avut loc în Săptămâna Mare, perioadă cu o semnificație aparte în calendarul creștin-ortodox. Aceasta reprezintă ultima săptămână a Postului Mare și precede sărbătoarea Paștelui.

Săptămâna Mare include mai multe momente importante din punct de vedere religios, printre care Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare. În tradiția ortodoxă, perioada începe cu Sâmbăta lui Lazăr, ziua care precede Floriile.

Biserica afectată de incendiu era utilizată ca spațiu provizoriu pentru desfășurarea slujbelor religioase, în lipsa unui lăcaș permanent.