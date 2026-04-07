O biserică din Timiș a ars complet în doar câteva minute, în Săptămâna Mare

Biserică arsă jud. Timiș / sursa foto: captură X
Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de marți, 7 aprilie, într-o biserică din lemn din localitatea Săcălaz, județul Timiș, lăcașul de cult fiind distrus în totalitate, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat”.

Construcția era utilizată ca paraclis provizoriu, iar intervenția rapidă a pompierilor nu a mai putut salva clădirea.

Alarma a fost dată în jurul orei 07:25, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, care semnala izbucnirea unui incendiu violent pe strada Lacului din comună.

Intervenție amplă a pompierilor în Timiș

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a mobilizat de urgență echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri din Timișoara. În total, 28 de pompieri militari au fost trimiși la fața locului pentru a gestiona situația.

Copiii lui Meghan și Harry, expuși masiv de părinți, într-o nouă încercare de a-și reface imaginea
Fulgy, fiul Clejanilor, s-a baricadat în casă și a amenințat că își face rău. A fost nevoie de intervenția negociatorilor
Intervenția a fost una complexă, fiind utilizate mai multe mijloace tehnice: trei autospeciale de stingere, un autocamion cu container de stingere, o autoscară mecanică, precum și o autocisternă de mare capacitate, de 30.000 de litri.

De asemenea, la intervenție a participat și un echipaj SMURD, pregătit să acorde primul ajutor în caz de necesitate.

Acțiunea pompierilor a fost sprijinită de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Săcălaz, care a intervenit alături de echipele profesioniste.

Focul, extins rapid din cauza structurii din lemn

Potrivit primelor date obținute de autorități, incendiul ar fi izbucnit în zona paraclisului. Materialele din care era construită clădirea au favorizat propagarea rapidă a flăcărilor.

Conform informațiilor furnizate de echipele de intervenție, „din cauza structurii din lemn a clădirii, flăcările s-au propagat cu o viteză uimitoare, cuprinzând rapid întreaga construcție”.

Deși incendiul a fost lichidat în aproximativ 30 de minute de la sosirea pompierilor, intensitatea acestuia a dus la distrugerea completă a bisericii. Nu au fost raportate victime, însă pagubele materiale sunt totale.

Cauza incendiului din Timiș, în curs de stabilire

Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș au demarat cercetări pentru a determina cu exactitate cauza izbucnirii incendiului. La acest moment, nu a fost comunicată o concluzie oficială.

Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte în care a pornit focul, precum și eventualele factori favorizanți.

Evenimentul a avut loc în Săptămâna Mare, perioadă cu o semnificație aparte în calendarul creștin-ortodox. Aceasta reprezintă ultima săptămână a Postului Mare și precede sărbătoarea Paștelui.

Săptămâna Mare include mai multe momente importante din punct de vedere religios, printre care Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare. În tradiția ortodoxă, perioada începe cu Sâmbăta lui Lazăr, ziua care precede Floriile.

Biserica afectată de incendiu era utilizată ca spațiu provizoriu pentru desfășurarea slujbelor religioase, în lipsa unui lăcaș permanent.

11:29 - Copiii lui Meghan și Harry, expuși masiv de părinți, într-o nouă încercare de a-și reface imaginea
11:24 - Inundații devastatoare în sudul Rusiei: cinci morți și mii de evacuați
11:22 - Meta, acuzată că ar influența alegerile din Ungaria. Susținătorii lui Viktor Orban acuză că le sunt limitate postările
11:12 - Fulgy, fiul Clejanilor, s-a baricadat în casă și a amenințat că își face rău. A fost nevoie de intervenția negociator...
11:05 - Ucraina a propus Rusiei un armistițiu energetic. Zelenski a cerut ajutorul americanilor
10:53 - ANM dă avertizări de ninsori și ploi, în Săptămâna Mare. Aproape toată țara, afectată

Greșeala pe care o fac mulți români în Săptămâna Mare. „Nu totul e să iei Lumina Sfântă”
Fost ministru de Externe al României: Domnul Bolojan nu înțelege ce spune. Și știe că nu înțelege
Marea dilemă în privința imprevizibilului Donald Trump. Ce va face președintele SUA după mesajul isteric?
