Un fals pompier s-a infiltrat, luni de zile, printre familiile victimelor incendiului de la Crans-Montana. Cum a fost dat în vileag

Un tânăr de 20 de ani a pretins timp de aproape trei luni că a intervenit la incendiul din barul Le Constellation din Crans-Montana, soldat cu 41 de morți și 115 răniți la 1 ianuarie 2026, în calitate de pompier voluntar. Abia în martie s-a descoperit că, în realitate, este un impostor.

În urma incendiului produs la barul Le Constellation din Crans-Montana, tragedie care a avut loc la 1 ianuarie 2026, un tânăr de 20 de ani a susținut că a participat la intervențiile din acea noapte.

Acesta a spus că este pompier voluntar și a intrat în contact cu familiile victimelor la scurt timp după producerea tragediei, încă din luna ianuarie.

Folosind prenumele „Quentin”, tânărul a reușit să câștige încrederea mai multor rude ale victimelor. El a fost prezent zilnic în preajma unor familii și le-a însoțit în demersurile legate de eveniment.

În spațiul public, acesta s-a prezentat alternativ fie ca salvator implicat în intervenția de la incendiu, fie ca supraviețuitor al incidentului. În cazul ultimei variante, a susținut că a pierdut doi prieteni în incendiu.

De asemenea, a participat la apariții publice și în situații mediatice legate de tragedie.

Ulterior, tânărul a recunoscut că în noaptea incendiului nu se afla la fața locului. El a declarat: „Eram la o petrecere în Anzère în seara tragediei și nu la Crans-Montana”.

În aceeași perioadă, și-a făcut un tatuaj cu data de 1 ianuarie 2026, declarând că este „un moment care face acum parte din viața mea”.

Mai târziu, el a descris comportamentul său prin expresia „am cedat nervos”, spunând că trecea printr-o „perioadă complicată”.

Situația a fost descoperită la începutul lunii martie 2026, în timpul organizării unui concert caritabil programat pentru 19 martie, dedicat memoriei victimelor incendiului.

Un artist inclus în programul evenimentului a observat neconcordanțe în povestea tânărului, ceea ce a dus la dezvăluirea adevărului. În urma acestui episod, concertul a fost anulat.

Un psihiatru a declarat că astfel de comportamente pot apărea ca forme de identificare cu o „comunitate a victimelor”, fenomen întâlnit și în alte situații traumatice, inclusiv după atentate precum cel de la Bataclan.

Deși cazul a provocat controverse, unele familii ale victimelor au declarat că îl iartă pe tânăr și au recunoscut că sprijinul oferit de acesta a fost perceput, în anumite momente, ca fiind util, relatează Le Figaro.