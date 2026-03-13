International

Documentarul despre Melania Trump, cel mai vizionat de pe Amazon Prime. Producția a fost intens criticată

Melania Trump. Sursa foto: Facebook
La scurt timp după ce a fost lansat pe Prime Video, „Melania” a devenit cel mai urmărit documentar de pe platformă și cel mai vizionat conținut din Statele Unite, potrivit Flix Patrol. Prima Doamnă a sărbătorit performanța printr-o postare distribuită pe platforma X.

Documentarul despre Melania Trump, succes pe platforma Amazon Prime

Până joi, „Melania” ocupa locul trei în topul celor mai vizionate producții, după serialul „Scarpetta”, lansat miercuri pe Amazon Prime, și „Young Sherlock”, care a debutat pe 4 martie.

„Melania” a apărut în cinematografe pe 30 ianuarie, înregistrând încasări de peste șapte milioane de dolari, cel mai bun start pentru un documentar din ultimul deceniu.

Peste 40 de milioane de dolari cheltuiți pentru realizarea acestei producții

Amazon MGM Studios a investit 40 de milioane de dolari în producția documentarului „Melania” și încă 35 de milioane în promovare. Studioul urmărește să-și recupereze cheltuielile prin acorduri de licențiere și prin difuzarea filmului pe Prime Video. Totodată, este planificată o serie documentară despre Prima Doamnă, regizată de Brett Ratner, același regizor al filmului.

Criticii de film au catalogat documentarul drept o formă de „propagandă” pro-Trump, însă publicul a reacționat pozitiv, acordându-i un rating de 99% pe Rotten Tomatoes.

„Acest impuls este un prim pas important într-un ciclu de viață pe termen lung pentru film și pentru seria documentară viitoare, extinzându-se mult dincolo de perioada de difuzare în cinematografe și având un impact semnificativ pe Prime Video”, a declarat Kevin Wilson, șeful distribuției naționale a filmelor la Amazon MGM, după lansarea în cinematografe.

„Suntem încrezători în valoarea pe termen lung pe care acest proiect o va aduce publicului, atât în săli, cât și pe Prime Video, pentru mulți ani de acum înainte”, a continuat el.

Trump, despre documentarul care o aduce în prim-plan pe soția lui

În urmă cu două zile, Donald Trump s-a adresat republicanilor din Camera Reprezentanților la unul dintre cluburile sale de golf din Florida, în timpul reuniunii anuale a grupului parlamentar, și a vorbit despre documentar difuzat pe Amazon.

În discurs, președintele american a povestit cât de mândru a fost că a redus prețurile medicamentelor în primul său mandat și cum a împărtășit vestea cu Prima Doamnă, pe care a numit-o „vedetă de cinema”.

„Vă vine să credeți? Filmul acela a fost un succes și continuă să fie”, a spus Trump, adăugând că „a fost un film bun”.

Trump și Melania au participat împreună la premiera documentarului la Kennedy Center, pe 29 ianuarie. Filmul, lansat în cinematografe pe 30 ianuarie, oferă imagini din culisele celor 20 de zile care au precedat a doua învestire a lui Trump, văzute prin ochii Primei Doamne.

