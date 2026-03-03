Primul jucător care pleacă de la FCSB, după ratarea play-off-ului: Da, îl dăm împrumut. Gigi Becali și Adrian Ilie s-au înțeles rapid

Gigi Becali și Adrian Ilie au stabilit că împrumutul lui Octavian Popescu la altă echipă ar reprezenta cea mai bună soluție atât pentru FCSB, cât și, mai ales, pentru mijlocaș, relatează fanatik.ro.

FCSB pregătește o modificare importantă în structura sportivă și în componența lotului, după ce a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii. Patronul clubului, Gigi Becali (67 de ani), a anunțat măsuri imediate după victoria cu UTA, scor 4-2, iar una dintre decizii îl vizează pe Octavian Popescu.

La începutul acestei săptămâni, Becali a discutat public cu Adrian Ilie (51 de ani), care ar urma să se alăture noului departament de scouting al clubului. Fost manager sportiv la FCSB în sezonul 2007-2008, este aproape de revenirea în cadrul grupării roș-albastre.

De asemenea, cei doi au ajuns la un acord privind prima mutare, trimiterea lui Octavian Popescu sub formă de împrumut la o altă echipă, unde să aibă posibilitatea să joace.

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 23 de ani nu a mai beneficiat de minute în ultima perioadă și nu mai intră în planurile staff-ului tehnic. Conducerea consideră că un împrumut i-ar putea oferi șansa de a evolua constant.

„Sunt vreo 4-5 jucători cu care nu ai ce să faci. O să le zicem: «Băi, câți bani vrei? Hai, mă, pleacă! Sau stai pe bară, că nu te bag în lot». Noi, când a semnat Chiricheș, ne-am rugat de el să mai semneze. Ne-a costat câteva sute de mii Chiricheș și n-a jucat nimic. Eu sau MM de unde să știm asta? George Popescu? Trebuie să îl mai ținem. Poate că încă mai cred. Sau să-l dăm undeva împrumut, vedem”, a explicat Gigi Becali situația din lot și intențiile conducerii.

Adrian Ilie a susținut varianta cedării temporare a lui Popescu: „Asta e cea mai bună variantă pentru Popescu, împrumut ca să joace meci de meci. Are nevoie de jocuri. E un copil și are nevoie să joace”.

Replica patronului a confirmat direcția: „Da, îl dăm împrumut. Vedem, uite, mă consult. Adrian o să zică: hai să-l dăm colo, hai să-l dăm colo, hai să-l dăm colo”.

După ratarea clasării în play-off, FCSB mai are ca obiectiv în acest sezon câștigarea barajului care asigură accesul în preliminariile UEFA Conference League. Eșecul atingerii țintei principale a generat reorganizarea internă anunțată de finanțator.

În actuala stagiune, Octavian Popescu a disputat 30 de meciuri în toate competițiile pentru FCSB, fără să înscrie. În SuperLiga are o singură pasă decisivă, iar în preliminariile Europa League a oferit încă una. Cota sa de piață este estimată la 850.000 de euro.

Ultimul gol marcat de jucător datează din 5 mai 2025, când a reușit o dublă în derby-ul câștigat cu 3-1 împotriva formației FC Dinamo București, în play-off-ul SuperLigii.