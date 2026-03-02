Sport

Gigi Becali a pregătit o super mutare la FCSB: Poate Dumnezeu a făcut. Vii și lucrăm împreună

Gigi Becali a pregătit o super mutare la FCSB: Poate Dumnezeu a făcut. Vii și lucrăm împreunăGigi Becali. Sursă foto: Captură video
Gigi Becali a anunțat înființarea unui departament de scouting la FCSB și i-a cerut lui Adrian Ilie să vină să-l ajute. Afaceristul plănuiește cooptarea altor experți care să-i aducă la club fotbaliști de perspectivă, relatează fanatik.ro.

FCSB a încheiat sezonul regular al SuperLigii fără a reuși să se califice în play-off, o premieră pentru clubul roș-albastru. Luni dimineață, finanțatorul echipei, Gigi Becali, a anunțat că va implementa schimbări majore în organizarea clubului. Printre acestea se numără înființarea unui departament de scouting, menit să eficientizeze procesul de selecție a jucătorilor și să întărească strategia de transferuri.

Gigi Becali îl vrea pe fostul fotbalist Adrian Ilie la FCSB

Gigi Becali a precizat că primul nume invitat să se alăture acestui proiect este Adrian Ilie, fostul atacant al naționalei României, cunoscut pentru cariera sa impresionantă și pentru profesionalismul său.

Păi și cu el vorbesc. O să-l sun și pe el să vină să vorbim. Și cu el vorbesc și gata. Bravo, uite! Poate Dumnezeu a făcut. Da, tată! Adriane, chiar te rog, tată! Ia numărul, sună-mă și ne întâlnim. Ce număr ai? Am schimbat numărul de un an. Dă-i numărul și sună-mă. Ne vedem și vii să lucrăm împreună acolo. O să fac un birou de scouteri: Adrian Ilie. O să vrea și Rădoi. O să fac un departament de scouting cu cei care sunt prietenii mei”, a declarat Becali.

Adrian Ilie

Adrian Ilie, fostul mare jucător al echipei naționale. Sursa foto: arhivă EVZ

Adrian Ilie, primul membru al biroului de scouteri. FCSB se reorganizează

Finanțatorul roș-albaștrilor a salutat, totodată, faptul că Adrian Ilie s-a arătat dispus să accepte oferta. „Vorbesc și cu Mirel astăzi, mai vorbesc cu cineva, vreau vreo 4-5. Nu știu pe cine deocamdată. Cer ajutor, nu e să zic că vreau pe cutare. Adrian Ilie, uite cu bun-simț, a zis că îmi sare în ajutor, ce vrei mai mult?”, a adăugat Becali.

Becali a subliniat că fostul atacant este un „om de calitate, om liniștit”, pe care îl apreciază pentru modul în care s-a comportat de-a lungul timpului. „Adrian Ilie, om cuminte, care niciodată nu m-a deranjat în viață. Om de calitate, om liniștit. Nu a supărat pe nimeni, nu se ceartă cu nimeni niciodată. Facem un birou de scouteri care să mă ajute și gata. Vedem ce pretenții aveți”, a mai spus finanțatorul.

Ce planuri mai are Gigi Becali pentru viitorul clubului

Pe lângă Ilie, Gigi Becali și-a exprimat dorința ca și Mirel Rădoi, finul său și fostul selecționer al României, să se implice în proiect, deși detaliile nu au fost stabilite încă.

L-am sunat, nu mi-a răspuns. I-aș da titulatură de manager general, că e Rădoi”, a mai spus afaceristul.

Obiectivul acestui birou este de a analiza potențialii jucători pentru FCSB și de a sprijini deciziile de transfer, în încercarea de a preveni greșelile care au dus la ratarea calificării în play-off.

