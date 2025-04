Monden Cristi Borcea, dezvăluiri de care altora le-ar fi mare rușine







Cristi Borcea nu spune nu la nicio procedură de înfrumusețare, mai ales că ține foarte mult la aspectul său fizic. Încă de acum 20 de ani acesta a început să își fac astfel de tratamente.

Cristi Borcea abonat la cele mai noi tratamente

Fostul finanțator dinamovist are grijă de modul în care arată și apelează la cele mai noi proceduri în domeniu. De altfel acesta a mers și pe prevenție, astfel că primele implanturi de păr le-a făcut acum 20 de ani. ”Sâmbăta și duminica merg prin pădure cu Piți, ne plimbăm câte o oră și jumătate două. Piți se plimbă în fiecare zi, în pădure la Băneasa. Tot ce e nou fac în materie de tratamente. Botox, acid hialuronic, morpheus, tot. Eu fac tot. Nu mi-e frică deloc de aceste tratamente.

De ce să nu recunosc? Am făcut și minilifting nu doare deloc. Mi-am pus și păr. Dar eu tot timpul mi-am pus. Eu îmi pun de 20 de ani. De când am fost la Miami. Îmi pun la trei ani câte 200-200 de fire. Acum mi-am pus 500-500, tot timpul să nu se vadă diferența. Nici asta nu e dureros. Câteva mii de euro costă o astfel de procedură, durează o zi, în patru ore se rezolvă. Eu îl completez tot timpul. Fac și două ore de sport în fiecare zi. Fac înot, saună, am fost cu copiii la schi. Eu doar m-am uitat”, a declarat Cristi Borcea la GSP live.

De altfel nici închisoarea nu a stat în calea tratamentelor pe care Cristi Borcea le făcea. Chiar și Giovani Becali a povestit cum Borcea avea mereu rondele de castraveți pe ochi, creme și își făcea multe proceduri chiar și după gratii. Și soția lui, Valentina Pelinel a povestit că Borcea este pasionat de întreținere personală și că împart cremele.