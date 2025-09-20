Transfăgărășanul impresionează. România confirmă ingineria modernă

Transfăgărășanul, una dintre cele mai spectaculoase șosele din România, a fost readus în prim-plan de către directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a subliniat valoarea sa istorică și relevanța actuală pentru infrastructura națională.

Oficialul a declarat că acest drum montan rămâne un reper al capacității tehnice românești și o dovadă a potențialului de a realiza proiecte complexe.

„Transfăgărășanul este una din dovezile incontestabile ale performanțelor ingineriei românești. Dorim să continuăm aceste performanțe, iar în ultimii ani, am dovedit capacitatea României de a construi infrastructură modernă”, a spus Pistol.

Construit între 1970 și 1974, Transfăgărășanul a fost gândit inițial ca un drum strategic, menit să traverseze Munții Făgăraș și să creeze o legătură rapidă între Muntenia și Transilvania.

În timp, însă, șoseaua a devenit mult mai mult decât un proiect militar sau economic. A intrat în conștiința colectivă ca o reușită remarcabilă a ingineriei românești, o combinație spectaculoasă între măiestria tehnică și frumusețea naturală a Carpaților.

Cristian Pistol a evidențiat că acest proiect rămâne un reper, chiar și după cinci decenii:

„Transfăgărășanul nu este doar o șosea montană. Este o dovadă a curajului și a priceperii specialiștilor români de atunci. Ei au reușit să depășească provocările muntelui și să lase în urmă o operă de infrastructură care impresionează și astăzi”.

Drumul continuă să atragă atenția turiștilor din întreaga lume și este adesea prezentat în topuri internaționale dedicate celor mai spectaculoase șosele. Astfel, Transfăgărășanul nu doar că leagă două regiuni istorice, ci și promovează România la nivel global.

În declarațiile sale, directorul CNAIR a vorbit și despre nevoia de a privi spre viitor, menținând în același timp respectul pentru moștenirea inginerilor din trecut.

El a amintit că România a reușit, în ultimii ani, să demonstreze prin proiecte noi că dispune de resurse și competențe pentru a construi infrastructură la standarde moderne.

„Ceea ce vrem să arătăm este că performanța nu s-a oprit în anii ’70. Astăzi, proiectele de autostrăzi, drumuri expres și centuri ocolitoare confirmă că avem capacitatea de a face față cerințelor actuale. Transfăgărășanul ne inspiră să mergem mai departe”, a adăugat Pistol.

CNAIR derulează în prezent numeroase proiecte, iar oficialul a insistat asupra ideii că toate acestea trebuie privite ca parte a unei strategii coerente.

Dincolo de componenta turistică, infrastructura rămâne un factor cheie pentru dezvoltarea economică, conectivitate și siguranța rutieră.

Potrivit lui Cristian Pistol, Transfăgărășanul nu este doar o atracție turistică, ci și un exemplu de ce poate oferi România atunci când există viziune și determinare.

„Am dovedit capacitatea României de a construi infrastructură modernă. Acesta este mesajul pe care vrem să îl transmitem și generațiilor viitoare”, a punctat oficialul.

Pe termen lung, păstrarea și promovarea Transfăgărășanului se împletesc cu obiectivele de dezvoltare regională. Drumul aduce beneficii comunităților locale prin atragerea turiștilor, stimulează investițiile și creează o identitate națională puternică în jurul unei realizări inginerești unice.

Astfel, Transfăgărășanul continuă să fie o punte între trecut și viitor. Dacă în urmă cu cinci decenii reprezenta un test al curajului tehnic, astăzi rămâne o sursă de inspirație pentru ambițiile României de a construi infrastructură competitivă și de a se afirma în Europa prin proiecte moderne.