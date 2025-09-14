Două drumuri din România, incluse în lista celor mai spectaculoase șosele din Europa

Două trasee din România au fost incluse pe harta „Cele mai bune drumuri europene”, realizată de Honda pentru posesorii modelului Civic Type R. Compania auto a anunțat că selecția cuprinde „drumuri palpitante, trasee emblematice și câteva comori ascunse”, iar două șosele românești se numără printre recomandările speciale pentru șoferii pasionați de adrenalină, conform Tech Radar..

Honda a reunit peste 120 de trasee spectaculoase din 25 de state europene, toate apreciate pentru serpentinele periculoase și peisajele deosebite. Drumurile au fost selectate fie de experți în automobilism, fie de pasionați de condus, posesori sau fani ai Civic Type R.

Cei care descarcă aplicația Honda Dream Drives pot marca aniversarea a 30 de ani de la apariția modelului Civic Type R în Europa, explorând rutele de pe această hartă. Acestea se întind din nordul Scoției până în sudul Spaniei, de pe țărmurile portugheze din Algarve până în România, traversând Carpații pe drumuri montane sau prin zone de coastă.

Celebrul Transfăgărășan figurează în ghid alături de Pasul Stelvio din Italia și North Coast 500 din Scoția. În harta Honda este trecut un traseu incomplet, de 62 km, de la Curtea de Argeș la comuna Arefu. Varianta integrală are însă 120 km, până la DN1 la Cârța, și se parcurge în aproximativ două ore și 40 de minute.

Honda a inclus în premieră și Culoarul Rucăr–Bran, menționat ca Bran Pass, DN73. Ruta leagă Piteștiul de Brașov prin Mioveni, Stoenești, Rucăr, Dâmbovicioara, Moieciu și Bran, iar traseul propus continuă prin Pasul Bogata, Homorod și chiar pe un drum județean parțial neasfaltat, până la Almaș, în județul Harghita. În total, 217 km care se străbat în mai bine de patru ore.

În selecția Honda apar și drumurile din zona vulcanică Káli-medence din Ungaria, precum și rutele montane din jurul localității Pianezze, Italia, unde se organizează evenimentul Marca Rally.

„Crearea unei hărți unice, interactive, pornind de la această colecție de drumuri special comandată și fără precedent, este modalitatea perfectă de a lansa Civic Type R în Europa”, a declarat Nik Pearson, Director General de Comunicare Corporativă la Honda Motor Europe.

Pe site-ul oficial, utilizatorii pot căuta traseele după nume, țară, tip, distanță sau timp de parcurs. Pentru fiecare rută sunt afișate detalii privind localizarea, pericolele de pe traseu sau închiderile sezoniere. Harta poate fi descărcată și utilizată direct în Google Maps sau prin Android Auto.

Modelul sportiv Civic Type R a debutat în Europa în 1997, iar notorietatea a venit odată cu generația EP3, lansată în 2001. În cinci generații succesive, acest hatchback de performanță a fost vândut în peste 70.000 de unități.

Deși retras temporar din gamă pe fondul vânzărilor reduse și al legislației stricte privind emisiile de CO2, Type R a rămas un simbol al performanței Honda. De-a lungul anilor, a stabilit recorduri de viteză pentru tracțiune față pe circuite renumite din Europa: Spa-Francorchamps, Magny Cours, Estoril și Silverstone.

Actuala generație FL5 păstrează recordul pentru circuitul Nürburgring, cu un timp oficial de 7 minute și 44,881 secunde, confirmând statutul său de reper în segmentul mașinilor sport.