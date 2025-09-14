Ponta critică împrumutul de 17 miliarde de euro: Și împrumutați, și cu banii luați

Fostul premier Victor Ponta a reacționat într-o postare la declarațiile făcute recent de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. „E duminică și nu ne enervăm la cafea – dar chiar să ne bucurăm! Citim veștile bune de la ministrul USR, care ne anunță că ne mai împrumutăm cu 17 miliarde de euro (adică 1.000 de euro pentru fiecare român care încă mai trăiește în țară)!”, a scris Ponta pe Facebook.

Oficialul USR anunțase că România va beneficia de 16,7 miliarde de euro din fondurile SAFE puse la dispoziție de Uniunea Europeană.

În mesaj, Victor Ponta a mai atras atenția că acești bani reprezintă un credit și nu o finanțare nerambursabilă. „Nu primim, ci ne împrumutăm. Nu știu dacă tinerii frumoși și liberi și copiii noștri o să fie fericiți să dea acești bani înapoi – dar nu i-a întrebat nimeni! Banii nu sunt pentru școli, spitale sau șosele – ci pentru armament”, a completat el.

Ponta a mai subliniat că echipamentele militare nu vor fi produse în România și nici măcar în mare parte în Statele Unite, ci în alte țări partenere. „Probabil în Israel, Coreea de Sud și alte state care, desigur, se bucură să ne aibă ca și clienți. Și împrumutați și cu banii luați! Chiar e un mare motiv de bucurie – mulțumim, USR!”, a încheiat ironic fostul premier.

La rândul său, președintele României a confirmat că suma reprezintă un credit. Potrivit declarațiilor lui Nicușor Dan, țara noastră a primit a doua cea mai mare alocare, care ar fi fost și mai consistentă în lipsa problemei deficitului bugetar. „Sunt niște împrumuturi, termenul de rambursare este mare, iar dobânzile sunt avantajoase. Suma este consistentă, aproape 17 mld. euro”, a spus acesta pe 10 septembrie.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a revenit marți cu explicații privind cele 16,7 miliarde de euro obținute prin programul SAFE. El a precizat că banii nu vor fi direcționați exclusiv către armament, ci și către infrastructura civil-militară – drumuri, poduri, autostrăzi și linii feroviare.

Oficialul a adăugat că României i-a fost alocată a doua cea mai mare sumă din Uniunea Europeană și că până la sfârșitul lunii noiembrie va fi stabilită, împreună cu Comisia Europeană, lista exactă a proiectelor. „România trebuie să profite de această oportunitate uriașă pentru a-și întări apărarea și pentru a-și moderniza infrastructura”, a punctat Moșteanu.