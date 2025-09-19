Președintele Cehiei, vacanță modestă în România. A venit fără protocol

Președintele Cehiei, Petr Pavel, și-a ales România ca destinație de vacanță, explorând țara în mod independent, pe două roți. Oficialul ceh, cunoscut pentru pasiunea sa pentru motociclete, a povestit a traversat munții și satele românești, descoperind peisaje spectaculoase și cultura locală autentică.

Potrivit unei postări a ambasadei României la Praga, Petr Pavel a optat pentru cazări modeste, iar traseele au fost planificate de el însuși, de la o zi la alta. Printre itinerariile sale s-au numărat celebrul Transfăgărășan și Transalpina, drumuri considerate unele dintre cele mai pitorești din țară.

Președintele și-a petrecut fiecare noapte în alt loc, bucurându-se de diversitatea regiunilor vizitate. Printre orașele incluse în traseul său s-au numărat Craiova și Sighișoara, dar și alte zone mai puțin cunoscute, care i-au oferit o experiență autentică și fără aglomerație turistică.

La finalul aventurii, Petr Pavel a împărtășit impresiile sale, lăudând ospitalitatea românilor și frumusețea naturală a țării.

„Aș recomanda România tuturor. Este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Cred că atunci când oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții au încă ceva sălbatic și foarte prietenos în ei, lucru probabil rar de găsit în altă parte în zilele noastre.”

Călătoria președintelui Cehiei a fost una strict personală, fără sprijin de protocol sau tururi organizate. Această alegere a evidențiat dorința sa de a experimenta România autentică, descoperind peisaje naturale impresionante și comunități locale primitoare.

De la serpentinele Transfăgărășanului până la străduțele medievale ale Sighișoarei, președintele a traversat pe motocicletă regiuni diverse, combinând aventură cu relaxare. Alegerea cazărilor modeste a fost și o modalitate de a se apropia de oamenii locului și de a experimenta România dintr-o perspectivă autentică, diferită de cea a unui turist obișnuit.

În urma vacanței, Petr Pavel a lăsat un mesaj de recomandare tuturor celor care vor să viziteze țara: România oferă un echilibru între peisaje naturale impresionante și experiențe culturale autentice, care pot fi descoperite chiar și fără un itinerar strict sau planuri rigide.

Oficialul ceh a evidențiat că munții românești reprezintă o experiență unică pentru iubitorii de natură și aventură, cu peisaje sălbatice, dar prietenoase.