Lovitură grea pentru o echipă din Superliga. Interdicție valabilă până în 2027

Cutremur în Superliga, după ce UTA a primit interdicție la transferuri până în anul 2027. Pentru că au restanțe financiare către foștii angajați, arădenii nu vor mai putea să miște nimic în perioadele de mercato.

Sancțiunea a fost dictată de cei de la FIFA. Singura portiță pentru echipa clasată pe locul al 7-lea în campionatul intern este să aducă fotbaliștii care sunt liberi de contract.

„Lista interdicțiilor de înregistrare FIFA este o resursă esențială pentru comunitatea fotbalistică, prezentând cluburile din întreaga lume care se confruntă în prezent cu interdicții de înregistrare impuse de FIFA. Această listă include cluburi cărora le este interzis temporar să înregistreze noi jucători din cauza diferitelor încălcări, cum ar fi dispute financiare sau nerespectarea reglementărilor”, a fost anunțul postat pe siteul FIFA.

„Fiind un instrument indispensabil pentru Asociațiile Membre, confederații, cluburi, jucători și agenți, lista interdicțiilor de înregistrare FIFA contribuie la asigurarea transparenței și respectării regulilor în cadrul sportului, permițând părților interesate să fie informate despre cluburile care nu sunt eligibile să legitimeze noi jucători pe durata interdicției” , au mai transmis cei de la Federația Internațională.

Dacă arădenii își vor achita toate datoriile în această perioadă de interdicție, iar FIFA va confirma acest fapt, atunci pedeapsa va fi anulată. Luna trecută, clubul a intrat în concordat preventiv, ceea ce înseamnă ultimul pas înaintea stării de insolvență.

„UTA a intrat în concordat preventiv. Este un pas înainte de insolvență. Încearcă să reeșaloneze niște datorii într-o perioadă. Am fost sunat chiar săptămâna asta de FIFPro pentru a fi întrebat ce se întâmplă la UTA, pentru că sunt multe procese la FIFA.Sunt nouă procese la FIFA și alte câteva în România”, spunea Emilian Hulubei, președinte AFAN.