Cine este Lisav Naif Eissat, surpriza lui Mircea Lucescu pentru naționala României

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile României cu Moldova și Austria. Surpriza o reprezintă Lisav Naif Eissat, fundașul lui Maccabi Haifa, recent naturalizat.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat luni lista preliminară a jucătorilor români din străinătate convocați pentru acțiunile echipei naționale din luna octombrie. România va disputa două partide amicale, cu Republica Moldova și Austria, iar convocările includ nume cunoscute, dar și o surpriză notabilă.

Pe lângă stranierii obișnuiți, în lot apare pentru prima dată Lisav Naif Eissat, fundaș central la Maccabi Haifa, jucător care a primit recent cetățenia română. Lotul final va fi anunțat ulterior și va include și fotbaliști din campionatul intern.

Născut în Israel, Lisav Naif Eissat are 20 de ani și joacă pe postul de fundaș central. El a primit acceptul FIFA pe 2 septembrie 2025 pentru a reprezenta echipa națională a României. Motivul este simplu: mama sa este româncă.

În actualul sezon, Eissat a bifat șase apariții pentru Maccabi Haifa, clubul său de origine. Conform datelor oferite de Transfermarkt, cota de piață a tânărului fundaș este de 300.000 de euro.

În această vară, fotbalistul a fost dorit de Dinamo București, cu care și-a dat acordul să semneze. Transferul nu s-a concretizat deoarece Maccabi Haifa a solicitat 1,5 milioane de euro plus bonusuri, sumă considerată prea mare de conducerea clubului din Ștefan cel Mare.

Horațiu Moldovan (Real Oviedo | Spania, 16/0)

Răzvan Sava (Udinese | Italia, 0/0)

Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 4/0)

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 33/1)

Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)

Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 43/1)

Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 5/0)

Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 4/0)

Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti | Rusia, 27/2)

Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 27/1)

Lisav Naif Eissat (Maccabi Haifa | Israel, 0/0)

Marius Marin (Pisa | Italia, 33/0)

Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 70/12)

Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 1/0)

Olimpiu Moruțan (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1)

Nicolae Stanciu (Genoa | Italia, 84/15)

Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 47/6)

Alexandru Mitriță (Zhejiang FC | China, 26/4)