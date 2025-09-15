Fotbal de infarct, la propriu. Antrenorii care au avut probleme cardiace în timpul meciurilor. Jock Stein, mort după o mare victorie

Fotbal de infarct la propriu. Problemele pe care le-a avut Mirel Rădoi, antrenorul Universități Craiova, la partida cu Farul Constanța (scor 2-0), amintesc de stresul uriaș existent pe banca tehnică.

Tehnicianul oltenilor a fost un caz fericit, i-a crescut tensiunea la 23 cu 16, a primit îngrijiri medicale de urgență și a plecat pe picioare de la stadion. De-a lungul timpului, alți antrenori români au avut probleme în timpul meciurilor. În 2019, la meciul Dinamo - Universitatea Craiova (scor 0-2), antrneorul gazdelor, Eugen Neagoe, s-a simțit rău din senin. El a suferit un infarct și a ajuns la Spitalul de Urgență.

„Domnul Neagoe a fost adus conştient, stabil din punct de vedere al funcţiilor vitale. Şi-a exprimat dorinţa ca datele privind diagnosticul să fie oferite doar familiei. Colegii de la Cardiologie vor stabili ce paşi urmează în tratamentul domnului Neagoe. Stresul întotdeauna poate fi un factor favorizant, dar nu numai stresul a dus la această situaţie”, transmiteau la vremea respectivă medicii de la Floreasca. După o scurtă pauză, Neagoe a revenit în antrenorat.

Gigi Mulțescu, decedat anul trecut, a avut parte de o experiență traumatizantă, în 2006, la meciul dintre Dinamo și Sportul Studențesc (scor 4-5). Jocul plin de suspans l-a consumat pe antrenorul oaspeților, care n-a rezistat până la final și a ajuns la spital. Suferisecriză o criză de extrasistole.

Mircea Lucescu n-a avut probleme în timpul meciurilor, dar selecționerul naționalei a suferit două intervenții pe cord. Prima, în 1993, atunci când antrena în Italia, la Brescia. Cea de-a doua, în 2009. Atunci când a suferit un preinfarct, după ce s-a întors cu Șahtior Donețk dintr-un cantonament din Elveția. Afost operat la Kiev și i-a fost montat un bypass coronarian.

Pentru antrenorul scoțian Jock Stein, un meci a fost capătul de drum. În 1985, după ce naționala țăriii sale a remizat în Țara Galilor și s-a calificat la Campionatul Mondial din Mexic - 1986, Stein a suferit un atac de cord și nu a mai putut fi salvat.