Sport Gloria Buzău și-a dat afară antrenorul. Cine îl va înlocui pe Eugen Neagoe







Eugen Neagoe (57 de ani) s-a despărțit, azi, de Gloria Buzău, după dezastrul trăit, duminică, la CFR Cluj. Acolo unde echipa din Crâng a fost umilită cu scorul de 0-6. Buzoienii sunt ultimii în clasament și au o misiune ce pare a fi imposibilă înaintea play-out-ului: salvarea de la retrogradare. În condițiile în care gruparea „roș-albastră” este măcinată și de grave probleme financiare.

Gloria Buzău începe play-out-ul de pe ultima poziție și s-a despărțit de antrenorul Eugen Neagoe

Neagoe a afirmat că s-a despărțit de buzoieni și este cu banii la zi, dar nu s-a ales și cu vreo plată compensatorie.

„Ne-am dat mâna și gata! Ne-am despărțit amiabil, fără resentimente. Asta e viața. Eu sper ca echipa să meargă mai departe, Doamne ajută!, să se salveze, sper să reușească. Și să fie bine.

Am plecat doar cu banii la zi, ne-am înțeles imediat, fără alte compensații. Cu toate că aveam clauză... Dar am discutat de trei săptămâni, am zis că așa e cel mai bine. De la mine a plecat ideea înțelegerii amiabile. Nu aveam cum să vin cu ideea și să iau bani în plus.

Nu am luat niciodată, nici acum, nimic nemuncit. Ne-am despărțit amiabil, ne-am dat mâna”, a spus „Geană”, pentru gsp.ro.

Deocamdată, echipa din Crâng are un antrenor interimar. Câteva zile, antrenamentele vor fi conduse de Gheorghe „Bebe” Bărbulescu, în vârstă de 56 de ani. În funcție de negocierile pe care le va duce cu oficialii clubului, el ar putea să continue pe banca buzoienilor.

S-a simțit rău și nu a venit la interviuri

Ieri, după eșecul cu CFR Cluj, Neagoe nu a apărut la interviuri. Locul său a fost luat de antrenorul de portari, Bogdan Pârvu. Care a explicat că antrenorul s-a simțit rău și nu a putut să discute cu presa.

„Da, domnul profesor nu se simte foarte bine, de aceea sunt eu aici. Sper să nu fie ceva grav, pentru că domnul profesor a mai avut niște probleme în ultima perioadă. Adevărul e că e greu de digerat ce s-a întâmplat astăzi, n-am pățit în toată cariera și am ceva ani de Liga I”, a afirmat Pârvu.